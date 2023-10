A classificação e aproximação do asteróide 1998 HH49

Os asteróides, muitas vezes considerados rochas flutuantes no espaço, são mais complexos do que a sua aparência sugere. Estas rochas espaciais podem ser classificadas em três tipos com base na sua composição estrutural. O tipo mais comum é o tipo S, composto principalmente por substâncias ricas em carbono. Os minerais de silicato constituem os asteróides do tipo S menos prevalentes, enquanto o tipo menos comum, o tipo M, é composto de metal.

A NASA lançou recentemente uma missão para explorar um asteroide rico em metais chamado 16 Psyche, cujo valor estimado é de impressionantes 10 quintilhões de dólares, ultrapassando o valor de toda a economia do planeta. Num desenvolvimento separado, a NASA forneceu agora detalhes sobre outro asteróide, o Asteróide 1998 HH49, que deverá fazer a sua maior aproximação à Terra hoje.

O asteróide 1998 HH49 foi monitorado pelos avançados telescópios terrestres e espaciais da NASA. Está numa trajetória que o aproximará muito da Terra, com a sua maior aproximação prevista a apenas 1.1 milhões de quilómetros de distância. Sua velocidade durante esta abordagem é de impressionantes 53,233 quilômetros por hora, o que excede a velocidade dos mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs).

Embora classificado como um asteróide próximo à Terra devido à sua proximidade com o nosso planeta, não se espera que o asteróide 1998 HH49 colida com a Terra. Pertence ao grupo Apollo de asteróides próximos à Terra, que consiste em rochas espaciais que cruzam a órbita da Terra e têm semieixos maiores maiores do que a própria Terra. Esses asteroides receberam o nome do asteroide Apollo de 1862, descoberto por Karl Reinmuth na década de 1930.

A NASA designou o asteróide 1998 HH49 como um asteróide potencialmente perigoso devido ao seu tamanho. Apenas objetos celestes com mais de 492 pés que se encontram a uma distância de 7.5 milhões de quilômetros da Terra recebem esta classificação, e o asteróide 1998 HH49 atende a ambos os critérios. Seu tamanho varia entre 429 e 1050 pés de largura.

Este asteróide completa uma órbita em torno do Sol a cada 705 dias, sendo a sua distância mais próxima de 115 milhões de quilómetros e a sua distância mais distante atingindo 348 milhões de quilómetros.

Fontes: NASA