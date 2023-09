Detectando satélites Starlink no céu noturno

Se você olhar para o céu noturno em uma noite clara, poderá ter a chance de avistar os satélites Starlink. Starlink é uma rede de satélites operada pela SpaceX que visa levar Internet de baixo custo a áreas remotas e rurais ao redor do mundo.

Ao contrário da crença popular, as luzes que vemos destes satélites não vêm realmente dos próprios satélites. Em vez disso, o que vemos são os satélites refletindo a luz solar, o que os faz parecer brilhantes e visíveis a olho nu.

Se você estiver interessado em vislumbrar esses satélites, a noite de terça-feira pode ser sua oportunidade. De acordo com o site Starlink, existe a possibilidade de uma passagem brilhante do Starlink-105 por volta das 8h45 de terça-feira. No entanto, é importante notar que vários factores como as condições meteorológicas e o posicionamento dos satélites podem afectar a visibilidade destas passagens.

Se você quiser aumentar suas chances de localizar os satélites, é recomendável encontrar um local longe de luzes fortes, como postes de luz ou edifícios, e direcionar seu olhar para o céu noroeste.

Embora observar estes satélites possa ser uma experiência emocionante, é importante respeitar o céu noturno e minimizar ao máximo a poluição luminosa. Reservar um tempo para apreciar a maravilha da inovação humana e a nossa capacidade de conectar até os cantos mais remotos do mundo pode ser verdadeiramente uma experiência humilhante.

