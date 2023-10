Protegendo o Lago Tahoe: analisando o impacto ambiental do lixo plástico

O Lago Tahoe, situado nas pitorescas montanhas de Sierra Nevada, é famoso há muito tempo por suas águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego. No entanto, o aumento de turistas que visitam este popular local de férias levantou preocupações sobre a crescente quantidade de lixo plástico que acaba no Lago Tahoe e põe em perigo o seu delicado ecossistema. Recentemente, uma equipe liderada por Monica Arienzo, professora pesquisadora associada, empregou técnicas avançadas de espectroscopia para analisar a composição polimérica do lixo plástico recuperado do leito do lago.

Arienzo, conhecida por seu trabalho em geologia e geofísica marinha, dedicou sua carreira à compreensão dos efeitos da atividade humana no meio ambiente. Embora inicialmente estudasse cavernas nas Bahamas e núcleos de gelo na Antártica, ela mudou seu foco para investigar a presença de microplásticos em vários ecossistemas, incluindo picos nevados, lagos a jusante, rios e até mesmo torneiras de água potável.

Ao utilizar espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier de reflexão total atenuada (ATR-FT-IR), Arienzo e sua equipe tiveram como objetivo responder a questões importantes sobre o lixo plástico coletado no Lago Tahoe por tipo e caracterização de polímero. As suas descobertas revelaram que o leito do lago pode servir como um “sumidouro para lixo”, indicando que a acumulação de resíduos plásticos nesta área representa uma ameaça tanto para o próprio lago como para o ambiente circundante.

ATR-FT-IR provou ser a técnica de escolha para este estudo devido à sua capacidade de fornecer informações valiosas sobre a composição de materiais poliméricos. Através desta análise, Arienzo e a sua equipa identificaram correlações entre categorias de lixo e tipos de polímeros, esclarecendo as fontes e a produção destes plásticos à escala global.

Curiosamente, este estudo se destaca dos esforços de pesquisa anteriores em sua caracterização detalhada do polímero do lixo plástico submerso no Lago Tahoe. Os resultados recolhidos desta análise abrangente destacam a necessidade urgente de abordar a poluição plástica na área. É crucial desenvolver estratégias e implementar medidas para reduzir os resíduos plásticos e proteger a integridade ecológica do Lago Tahoe para as gerações futuras.

