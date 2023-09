Polaris Spaceplanes conclui voos de teste bem-sucedidos para o protótipo MIRA-Light

By

A empresa aeroespacial alemã Polaris Spaceplanes concluiu recentemente uma campanha de testes de 15 voos para seu protótipo de veículo MIRA-Light. Durante um período de três dias, entre 22 de agosto e 8 de setembro, os voos tiveram como objetivo demonstrar a aerodinâmica e os sistemas de controle de voo do miniavião espacial. O protótipo, medindo apenas 8.2 metros de comprimento, utilizava quatro ventiladores elétricos para propulsão.

Durante 10 dos 15 voos, o MIRA-Light foi equipado com um motor aerospike simulado para avaliar o seu impacto no desempenho do veículo. Ao longo da campanha de testes, o protótipo acumulou aproximadamente 40 minutos de voo, marcando um marco de sucesso para os aviões espaciais Polaris.

No futuro, os dados coletados nos voos MIRA-Light serão utilizados para desenvolver um veículo MIRA em maior escala. Esta próxima iteração medirá quase 14 pés (4.25 metros) e será equipada com um motor aerospike linear real para permitir o teste de sistemas de voo integrados.

Os protótipos MIRA e MIRA-Light servem como precursores do modelo de demonstração definitivo dos aviões espaciais Polaris, NOVA. Após os testes bem-sucedidos do veículo MIRA, a Polaris planeja ampliar ainda mais o projeto para um comprimento de 22 pés (6.7 metros) para o modelo NOVA. A NOVA utilizará quatro motores a jato movidos a querosene, além de seu motor aerospike funcional, permitindo voos completos movidos a foguete em velocidades supersônicas na atmosfera superior da Terra.

Supondo que as próximas missões de demonstração do MIRA corra bem, a Polaris Spaceplanes pretende começar a voar no modelo NOVA em 2024. Esses protótipos fazem parte de um plano mais amplo da empresa para desenvolver um veículo de transporte hipersônico multifuncional chamado AURORA. O AURORA previsto foi projetado para transportar uma carga útil de até 22,000 libras (10,000 quilogramas) para velocidades suborbitais ou até 2,200 libras (1,000 quilogramas) para qualquer órbita inclinada.

A Polaris Spaceplanes tem como objetivo pilotar o veículo AURORA em algum momento entre 2026 e 2027, demonstrando seu compromisso com o avanço da tecnologia aeroespacial e ampliando os limites da exploração espacial.

Fontes:

– Voo espacial europeu

– Site da Polaris Spaceplanes