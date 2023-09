A descoberta de galáxias em anéis polares lança luz sobre estruturas galácticas

As galáxias têm vários formatos e a nossa compreensão delas evoluiu à medida que expandimos as nossas observações para além do espectro visual. Galáxias de anéis polares (PRGs) são um tipo único de galáxia caracterizada por um anel externo de gás e estrelas inclinado perpendicularmente ao plano galáctico. Esses anéis, muitas vezes compostos principalmente de gás hidrogênio difuso, são normalmente visíveis apenas em comprimentos de onda de rádio.

Embora as galáxias em anéis polares tenham sido descobertas pela primeira vez em 1978, o processo de formação destas estruturas galácticas permanece um mistério. Uma teoria sugere que os anéis são o resultado de colisões galácticas, onde o gás hidrogénio das galáxias em colisão é libertado num alinhamento polar. Consequentemente, acreditava-se que as galáxias em anéis polares eram raras. No entanto, um estudo recente de galáxias realizado como parte do projeto WALLABY indica que os PRGs podem ser mais comuns do que se pensava anteriormente.

O projeto WALLABY, que significa Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, visa criar um mapa de alta resolução do hidrogênio neutro no céu do Hemisfério Sul. Ao mapear o gás intergaláctico e o hidrogénio que rodeia as galáxias, o estudo fornece informações valiosas sobre as estruturas destes objetos cósmicos. Na fase inicial do levantamento, aproximadamente 600 galáxias foram mapeadas e duas galáxias em anéis polares foram identificadas.

Com base nestas descobertas, estima-se que 1% a 3% das galáxias pesquisadas no WALLABY exibirão estruturas em anéis polares. Após a conclusão da pesquisa, é possível que centenas de galáxias em anéis polares sejam descobertas, aumentando significativamente o nosso conhecimento destas enigmáticas formações galácticas. Além disso, a abundância de dados recolhidos através deste projeto oferecerá aos astrónomos uma compreensão mais profunda de como estas galáxias peculiares se formam e evoluem. Também pode fornecer informações valiosas sobre a interação entre a matéria escura e as galáxias.

No geral, a descoberta de galáxias em anéis polares e o projeto WALLABY em curso oferecem um caminho promissor para explorar as estruturas ocultas dentro das galáxias e desvendar os mistérios do universo.

Definições:

– Galáxias de anéis polares (PRGs): Galáxias espirais ou elípticas com um anel externo de gás e estrelas inclinadas aproximadamente perpendicularmente ao plano galáctico.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, um projeto que visa criar um mapa de alta resolução do hidrogênio neutro no céu do Hemisfério Sul.

Fontes:

– Deg, N., et al. “Pesquisa piloto WALLABY: as potenciais galáxias do anel polar NGC 4632 e NGC 6156.” Avisos mensais da Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.