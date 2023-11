Paquistão faz parceria com Agência Espacial Europeia para lançar constelação de satélites em 2027

By

O Paquistão assinou recentemente um acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA) para estabelecer a sua própria constelação de satélites até 2027. Este acordo histórico permitirá ao Paquistão melhorar as suas capacidades na monitorização do uso da terra, agricultura, infra-estruturas e emergências. A constelação de satélites compreenderá um sistema de pelo menos quatro satélites – três optoelectrónicos e um radar – trabalhando em conjunto para recolher dados valiosos.

O custo do projecto, estimado em 85 milhões de euros (378 milhões de zloty), será financiado pelo Paquistão, enquanto a ESA ampliará a sua experiência na concepção, construção, lançamento e comissionamento dos satélites. Este esforço colaborativo não só reforçará o programa espacial do Paquistão, mas também fortalecerá a sua posição no campo da observação da Terra.

“Atualmente, o Paquistão não possui satélites próprios e a procura de dados de alta resolução é muito elevada”, destacou Waldemar Buda, ministro do Desenvolvimento do país. A disponibilidade destes dados oferecerá imensos benefícios na avaliação do impacto das alterações climáticas, da poluição ambiental e dos riscos de segurança. Além disso, pode ajudar a determinar o nível adequado de apoio aos agricultores e às empresas.

O diretor da ESA, Josef Aschbacher, anunciou a parceria na semana passada e revelou que a constelação de satélites se chamaria “Camilla”. Simonetta Cheli, diretora dos programas de Observação da Terra da ESA, enfatizou a importância desta colaboração na expansão do papel e da competitividade da Polónia no mercado de observação da Terra.

Este acordo surge na sequência do aumento das contribuições da Polónia para a ESA no início deste ano, no valor de 295 milhões de euros para os anos 2023-2025. Este apoio financeiro permite que as empresas polacas participem em vários programas para o desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços de comunicação por satélite, navegação e observação da Terra.

Além disso, a Polónia nomeou recentemente o seu candidato, Sławosz Uznański, para participar numa missão da ESA à Estação Espacial Internacional (ISS). Com esta nomeação, a Polónia abre caminho para que o seu segundo astronauta se aventure no espaço.

A assinatura deste acordo marca um momento crucial para os esforços de exploração espacial do Paquistão. Ao lançar a sua própria constelação de satélites, o Paquistão contribuirá significativamente para a investigação científica, o desenvolvimento nacional e o avanço do seu programa espacial.

FAQ:

P: Qual é o propósito da constelação de satélites do Paquistão?

R: A constelação de satélites fornecerá dados valiosos para monitorar o uso da terra, agricultura, infraestrutura e emergências.

P: Quando o Paquistão lançará a sua primeira constelação de satélites?

R: O Paquistão pretende lançar a sua constelação de satélites até 2027.

P: Em quantos satélites a constelação consistirá?

R: A constelação consistirá de pelo menos quatro satélites – três optoeletrônicos e um radar – trabalhando juntos como um sistema.

P: Quem financiará o projeto?

R: O Paquistão financiará os custos esperados de 85 milhões de euros (378 milhões de zlotys) do projeto.

P: Qual é o papel da Agência Espacial Europeia nesta parceria?

R: A ESA ajudará o Paquistão na concepção, construção, lançamento e comissionamento dos satélites.

P: Que outras contribuições a Polónia fez para a ESA?

R: A Polónia aumentou as suas contribuições para a ESA em 295 milhões de euros para os anos 2023-2025, permitindo às empresas polacas participar em vários programas espaciais.

P: Quem é o candidato da Polónia à missão da ESA na Estação Espacial Internacional?

R: A Polónia nomeou Sławosz Uznański, um engenheiro, como seu candidato para a missão.