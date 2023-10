A teoria da gravidade modificada sugere que o nono planeta pode não existir

Os pesquisadores Harsh Mathur e Katherine Brown propuseram que as anomalias orbitais observadas no sistema solar exterior, que desencadearam a busca por um nono planeta, poderiam, em vez disso, ser explicadas por uma lei da gravidade modificada. A teoria modificada, conhecida como Dinâmica Newtoniana Modificada (MOND), sugere que a lei da gravidade de Newton é válida até um certo ponto, além do qual um comportamento gravitacional diferente assume.

O MOND tem conseguido explicar observações em escalas galácticas e é considerado por alguns cientistas como uma alternativa à matéria escura. No entanto, Mathur e Brown queriam explorar os seus efeitos no sistema solar exterior depois de os astrónomos anunciarem a possibilidade de um nono planeta em 2016.

Quando os investigadores traçaram as órbitas dos objetos do potencial conjunto de dados do nono planeta em relação ao campo gravitacional da Via Láctea, encontraram um alinhamento impressionante. De acordo com a MOND, ao longo de milhões de anos, alguns objetos no sistema solar exterior seriam arrastados para o alinhamento com o campo gravitacional da galáxia.

Embora o conjunto de dados atual seja pequeno e outras possibilidades não possam ser descartadas, o estudo destaca o potencial do sistema solar exterior para servir como laboratório para testar a gravidade e estudar problemas fundamentais da física.

No geral, esta investigação desafia a existência de um nono planeta no sistema solar exterior e sugere que as anomalias orbitais observadas podem ser explicadas por uma teoria gravitacional modificada.

Fonte: Case Western Reserve University

Definições:

– Dinâmica Newtoniana Modificada (MOND): Uma teoria da gravidade modificada que propõe a lei da gravidade de Newton é válida até um ponto, além do qual um comportamento gravitacional diferente assume.

– Matéria Escura: Forma hipotética de matéria que teria efeitos gravitacionais, mas não emitiria luz.

– Via Láctea: A galáxia que contém nosso sistema solar.

(Fonte: Katherine Brown et al, Dinâmica Newtoniana Modificada como uma Alternativa à Hipótese do Planeta Nove, The Astronomical Journal (2023))