Árvores podem se comunicar e alertar umas às outras sobre o perigo, conclui estudo

Um novo estudo publicado na Nature Communications revela como as árvores na Terra podem comunicar e alertar umas às outras sobre o perigo. Os pesquisadores descobriram que as plantas feridas emitem compostos químicos que podem se infiltrar nos tecidos de uma planta saudável, desencadeando respostas de defesa dentro de suas células. Esta descoberta pode ter implicações significativas para fortalecer as plantas contra ataques de insetos ou secas.

O conceito de árvores “falantes” foi explorado pela primeira vez na década de 1980, quando os cientistas observaram que as árvores produziam produtos químicos para deter os insetos quando eram atacados. Curiosamente, árvores saudáveis ​​da mesma espécie localizadas nas proximidades também exibiram as mesmas defesas químicas, mesmo sem ligações radiculares às árvores danificadas. Isto sugeria que as árvores comunicavam entre si através do ar, um fenómeno conhecido como espionagem de plantas.

Nas últimas quatro décadas, mais de 30 espécies de plantas foram observadas engajadas na comunicação célula a célula através da emissão de compostos orgânicos voláteis. No entanto, até agora, não estava claro quais compostos eram importantes e como eram detectados pelas plantas.

O estudo recente esclarece essas questões esmagando manualmente as folhas e colocando lagartas na mostarda Arabidopsis ou nos tomateiros. Isto desencadeou a emissão de vários voláteis de folhas verdes, que foram então espalhados para plantas saudáveis. A equipe modificou geneticamente as plantas saudáveis ​​para que os íons de cálcio ficassem fluorescentes quando ativados dentro das células individuais, permitindo-lhes rastrear as respostas das plantas.

Os pesquisadores descobriram que apenas dois voláteis específicos de folhas verdes pareciam aumentar os íons de cálcio nas células de plantas saudáveis. A sinalização de cálcio nas plantas desempenha um papel na ativação de respostas de defesa, como fechar folhas ou digerir insetos. A equipe também descobriu que os compostos foram absorvidos pelos estômatos, que permitem às plantas trocar gases durante a fotossíntese, indicando que eles penetram nos tecidos internos da planta.

Com esta nova compreensão, os cientistas acreditam que pode ser possível imunizar as plantas contra ameaças e factores de stress, expondo-as aos compostos associados. Isto poderia reduzir a necessidade de pesticidas na agricultura e tornar as plantas mais resilientes face à seca.

Mais pesquisas são necessárias para entender por que apenas compostos específicos desencadeiam a sinalização do cálcio e para identificar os receptores nas plantas que interagem com esses compostos.

No geral, este estudo fornece insights significativos sobre a comunicação das plantas e abre possibilidades para o desenvolvimento de estratégias para proteger as plantas de danos antes mesmo que eles ocorram.

