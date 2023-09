Diamantes Rosa: Revelando as Origens das Gemas Raras e Valiosas

Pesquisadores australianos da Universidade Curtin, em Perth, fizeram descobertas significativas sobre as origens dos diamantes rosa. Descobriu-se que estas gemas raras e valiosas, conhecidas pela sua deslumbrante cor rosada, se formaram há mais de 1.3 mil milhões de anos, durante a dissolução de um supercontinente primitivo. Os diamantes rosa, que na verdade são diamantes danificados com uma estrutura cristalina distorcida, oferecem uma beleza única que tem um custo.

A maioria dos diamantes rosa do mundo, mais de 90%, veio da agora fechada mina Argyle, na Austrália Ocidental. De cada mil gemas, apenas algumas eram as muito procuradas pedras rosa. A equipe de pesquisa liderada pelo Dr. Hugo Olierook estimou que esses diamantes foram empurrados em direção à superfície da Terra durante o desaparecimento de Nuna, um dos primeiros supercontinentes. Isto sugere que outras conjunturas continentais antigas podem conter mais destas jóias vibrantes.

Os diamantes Argyle formaram-se nas profundezas do subsolo, perto das raízes continentais estáveis. À medida que as massas de terra colidiam para formar Nuna, a pressão gerada perto da borda noroeste da Austrália fez com que os diamantes, antes transparentes, mudassem de cor. Uma pesquisa conduzida pelo Dr. Robert Pidgeon e sua equipe no final da década de 1980 sugeriu que a erupção que trouxe os diamantes à superfície ocorreu aproximadamente 1.2 bilhão de anos atrás. No entanto, a precisão desta estimativa foi questionada devido a potenciais alterações causadas por um antigo lago.

Usando tecnologia avançada de feixe de laser, os pesquisadores conseguiram produzir uma estimativa mais precisa da idade das rochas Argyle. A sua análise revelou que a erupção aconteceu há aproximadamente 1.3 mil milhões de anos, alinhando-se com a época da dissolução de Nuna. O afinamento da borda continental durante esta ruptura provavelmente facilitou o movimento de magma rico em diamantes para a superfície.

A ligação entre o rifteamento continental e a formação de diamantes não é um conceito novo, mas continua a ser um assunto de debate. O novo estudo contribui para uma melhor compreensão de como a ruptura dos supercontinentes pode desencadear erupções ricas em diamantes. No entanto, ainda existem questões sem resposta sobre a abundância de carbono necessária para a formação dos diamantes de Argyle.

Esta pesquisa representa um passo significativo na resolução do complexo processo que levou à criação dos únicos e valiosos diamantes rosa da Argyle. Mais estudos ainda são necessários para fornecer uma compreensão completa deste antigo sistema. Tal como acontece com muitos aspectos da natureza, as surpresas certamente continuarão surgindo.

