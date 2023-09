Nave espacial Varda presa em órbita, aguardando aprovação para retornar à Terra

Uma nave espacial comercial de propriedade da Varda Space Industries, uma startup especializada em fabricação no espaço, está em órbita há mais tempo do que o previsto, enquanto aguarda a aprovação do governo para retornar à Terra com uma coleção de amostras farmacêuticas. O satélite foi lançado em 12 de junho com o objetivo inicial de uma missão de um mês para mostrar a tecnologia da empresa para a produção de materiais comerciais, principalmente farmacêuticos, dentro de uma cápsula recuperável projetada para devolver os produtos à Terra para análise e uso comercial.

No entanto, a recuperação da cápsula de Varda está atualmente suspensa depois que a Administração Federal de Aviação (FAA) e a Força Aérea dos EUA negaram a aprovação para seu pouso em uma parte remota de Utah. A FAA afirmou que Varda lançou seu veículo sem licença de reentrada e não cumpriu os requisitos regulamentares. Varda solicitou a reconsideração da decisão, que está atualmente pendente. A empresa tinha como alvo oportunidades de pouso no início de setembro no campo de testes e treinamento de Utah, mas teve permissão negada devido a questões de segurança.

A Varda Space Industries garantiu que sua espaçonave está em boas condições e “saudável em todos os sistemas”. Embora a espaçonave tenha sido projetada para permanecer em órbita por um ano inteiro, se necessário, a empresa está trabalhando ativamente com parceiros governamentais para trazer a cápsula de volta à Terra o mais rápido possível.

O Escritório de Operações Espaciais Comerciais da FAA é responsável pelo licenciamento de operações comerciais de lançamento e reentrada. No entanto, a agência analisa principalmente os pedidos de licenças de lançamento, e o licenciamento de reentrada é relativamente novo. A FAA licenciou 82 lançamentos comerciais este ano, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. O número crescente de lançamentos comerciais é predominantemente impulsionado pela crescente cadência de lançamentos da SpaceX. A FAA solicitou financiamento adicional para acompanhar o crescimento da indústria espacial comercial.

As principais preocupações da FAA ao analisar os pedidos de licença são a segurança do público, o risco de danos materiais, as ameaças ambientais e as implicações para a segurança nacional. Embora seja incomum que a FAA negue totalmente um pedido de licença, os veículos de reentrada ainda são relativamente incomuns. Apenas duas empresas receberam uma licença comercial de reentrada da FAA até o momento.

Varda e a FAA têm discutido os planos da empresa de devolver regularmente cápsulas espaciais automatizadas à Terra e seu impacto potencial no tráfego aéreo comercial.