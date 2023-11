Desvendando o legado histórico do terremoto na Terra

A capacidade da Terra de guardar rancor envergonha as nossas rixas humanas, conforme revelado por um novo e fascinante estudo. Parece que os terremotos de dois séculos atrás ainda estão fazendo sentir a sua presença na superfície do nosso planeta, causando pequenos tremores até hoje.

Quando ocorre um grande terremoto, ele é frequentemente seguido por numerosos tremores secundários menores que persistem por períodos variados de tempo. Esses tremores desaparecem gradualmente à medida que as falhas geológicas da Terra se ajustam. No entanto, a duração destes tremores secundários pode variar de alguns dias a vários anos.

Para entender melhor os efeitos duradouros desses tremores, os pesquisadores examinaram três terremotos notáveis ​​que atingiram diferentes partes dos Estados Unidos em 1663, 1811-1812 e 1886. Esses eventos sísmicos, variando de magnitudes de 6.5 a 8, são considerados os terremotos mais significativos da história recente para a estável América do Norte.

As descobertas do estudo revelaram que a sequência de tremores secundários associada aos terremotos de 1663 finalmente chegou ao fim. No entanto, surpreendentemente, cerca de 30% dos terramotos na região fronteiriça do Missouri-Kentucky entre 1980 e 2016 foram provavelmente réplicas dos terramotos de 1811-1812. Da mesma forma, aproximadamente 16% dos terremotos atuais em Charleston, Carolina do Sul, remontam ao terremoto de 1886 na área.

A análise estatística mostrou que estes terramotos recentes não foram ocorrências aleatórias e não relacionadas com os acontecimentos históricos. Em vez disso, eles estavam conectados através de uma combinação de tremores secundários e atividade sísmica de fundo.

Embora as sequências de tremores secundários acabem por enfraquecer com o tempo, a acumulação de tensões em regiões com sismicidade de fundo contínua levanta preocupações sobre a possibilidade de futuros sismos mais devastadores. Portanto, é crucial monitorar continuamente os movimentos das falhas, a atividade sísmica de fundo e os tremores secundários para avaliar com precisão os riscos sísmicos.

Compreender o que aconteceu há séculos atrás desempenha um papel vital no desenvolvimento de avaliações de perigo eficazes para o futuro. O emprego de técnicas modernas para investigar eventos históricos ajuda-nos a obter informações valiosas sobre o comportamento sísmico da Terra.

As descobertas desta pesquisa foram publicadas no JGR Solid Earth (fonte: www.agu.org) e oferecem informações valiosas para cientistas e sismólogos que trabalham em prol de um futuro mais seguro para regiões propensas a terremotos.

