Um deleite celestial: testemunhe a maravilha de um eclipse lunar parcial

Depois que o recente eclipse solar anular encantou os espectadores em partes selecionadas do hemisfério ocidental, os observadores do céu em todo o mundo aguardam ansiosamente outro espetáculo celestial – um eclipse lunar parcial. Este fenómeno astronómico cativante, que ocorre quando a Terra se move entre o Sol e a Lua, lançando uma sombra na superfície lunar, está previsto para ocorrer na noite de 28 de outubro, continuando até às primeiras horas de 29 de outubro.

Onde você pode se maravilhar com o Eclipse Lunar Parcial?

Este evento fascinante será visível a partir de uma infinidade de locais, abrangendo a América do Sul, nordeste da América do Norte, África, Europa, Ásia, Austrália e sobre os oceanos Atlântico, Pacífico Sul e Índico. À medida que a noite avança, o início do eclipse enfeitará os céus da Austrália, do Oceano Pacífico Norte e das partes orientais da Rússia. Por outro lado, à medida que a lua sobe, o fim do eclipse será observável para aqueles situados no Oceano Atlântico Sul, no Oceano Atlântico Norte e nas regiões orientais do Brasil e do Canadá.

Eclipse Lunar na Índia: Um Tratamento Especial para Observadores de Estrelas

A Índia também terá o privilégio de testemunhar todo o espetáculo, oferecendo uma oportunidade única para observadores de estrelas e astrónomos. Shilpi Gupta, Diretor Científico do Planetário MP Birla em Calcutá, confirmou que o eclipse lunar completo será visível de toda a Índia. A fase cheia da Lua, quando está totalmente iluminada e oposta ao Sol em sua órbita ao redor da Terra, está prevista para ocorrer em 29 de outubro, domingo, às 1h54 IST.

Compreendendo o mecanismo de um eclipse lunar

Um eclipse lunar ocorre em um dia de lua cheia, quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham em linha reta e no mesmo plano. Os planos Sol-Terra e Terra-Lua estão inclinados em um ângulo de 5 graus entre si. Quando esses planos se cruzam e a lua está posicionada perto ou nos nós da interseção, ocorre um eclipse.

A sombra da Terra compreende duas regiões distintas – a Umbra, a zona escura interna, e a Penumbra, a área externa mais clara. Durante este evento celestial, a Lua atravessará a umbra e a penumbra, resultando em um eclipse lunar combinado penumbral e parcial. Esta ocorrência inspiradora promete ser uma maravilha cativante para todos os que têm a sorte de testemunhá-la.

