Eclipse Lunar Parcial para Enfeitar os Céus – Um Espetáculo Celestial

Os astrônomos e entusiastas da astronomia estão aguardando ansiosamente o próximo evento celestial que irá enfeitar o céu noturno no final desta semana. De 28 a 29 de outubro, ocorrerá um eclipse lunar parcial, logo após o eclipse solar anular que ocorreu em 14 de outubro.

Durante o eclipse, a Lua entrará primeiro na penumbra às 11h31 do dia 28 de outubro, seguida pela fase umbral começando à 1h05 e terminando às 2h24 do dia 29 de outubro. todas as partes do país por volta da meia-noite.

Conforme confirmado pelo Centro Meteorológico de Bhubaneswar, o eclipse será um eclipse lunar parcial, onde a Lua ficará sob a sombra da Terra. A duração do eclipse será de aproximadamente uma hora e dezenove minutos, com magnitude de 0.126.

A visibilidade do eclipse se estenderá por uma vasta região, incluindo o Oceano Pacífico Ocidental, Austrália, Ásia, Europa, África, leste da América do Sul, nordeste da América do Norte, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico Sul. Embora o disco lunar seja coberto apenas por cerca de seis por cento, este evento cativante pode ser testemunhado a olho nu, de acordo com o renomado astrônomo Subhendu Patnaik.

Olhando para o futuro, o próximo eclipse lunar visível na Índia ocorrerá em 7 de setembro de 2025 e será um eclipse lunar total. O eclipse lunar mais recente visível no país ocorreu em 8 de novembro de 2022 e foi um eclipse total. No entanto, é importante notar que embora haja dois eclipses solares e dois lunares em 2024, nenhum deles será visível na Índia.

À medida que a data se aproxima, marque em seus calendários e aproveite a oportunidade para testemunhar a magia inspiradora do mundo celestial. É um espetáculo que certamente o deixará maravilhado com as maravilhas que existem além do nosso planeta.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. O que é um eclipse lunar?

Um eclipse lunar é um evento celestial que ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a Lua fique sob a sombra da Terra.

2. O que é um eclipse lunar parcial?

Um eclipse lunar parcial é um tipo de eclipse lunar em que apenas uma parte da Lua é coberta pela sombra da Terra.

3. O eclipse lunar pode ser visto a olho nu?

Sim, o eclipse lunar pode ser observado a olho nu. No entanto, é sempre recomendável encontrar um local longe das luzes fortes da cidade para apreciar plenamente o espetáculo.

4. Quando o próximo eclipse lunar será visível na Índia?

O próximo eclipse lunar visível na Índia está programado para ocorrer em 7 de setembro de 2025 e será um eclipse lunar total.

5. Haverá eclipses visíveis em 2024?

Sim, haverá dois eclipses solares e dois lunares em 2024. No entanto, nenhum deles será visível na Índia.