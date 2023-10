Eclipse lunar parcial será visível na Índia de 28 a 29 de outubro de 2023

Um eclipse lunar parcial está previsto para ocorrer de 28 a 29 de outubro de 2023, com a fase umbral começando nas primeiras horas do dia 29. Este eclipse será visível de todas as partes da Índia por volta da meia-noite. A fase umbral do eclipse está prevista para começar às 01h05 IST do dia 29 de outubro e terminar às 02h24 IST. A duração do eclipse será de aproximadamente 1 hora e 19 minutos, com pequena magnitude de 0.126.

Este eclipse lunar será visível em várias regiões do mundo, incluindo o Oceano Pacífico Ocidental, Austrália, Ásia, Europa, África, leste da América do Sul, nordeste da América do Norte, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico Sul.

É importante notar que um eclipse lunar ocorre em um dia de lua cheia, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e todos os três objetos estão alinhados. Um eclipse lunar total ocorre quando toda a Lua fica sob a sombra umbral da Terra, enquanto um eclipse lunar parcial ocorre quando apenas uma parte da Lua fica sob a sombra da Terra.

Na Índia, o próximo eclipse lunar após este evento será em 07 de setembro de 2025, que será um eclipse lunar total. O último eclipse lunar visível na Índia ocorreu em 8 de novembro de 2022 e foi um eclipse total.

