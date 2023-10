Eclipse lunar parcial ocorrerá de 28 a 29 de outubro de 2023

Um eclipse lunar parcial, também conhecido como Chandra Grahan, está programado para ocorrer de 28 a 29 de outubro de 2023. O eclipse lunar começará com a lua entrando na penumbra à meia-noite de 28 de outubro, e a fase umbral começará no madrugada do dia 29. Este evento celestial será visível de todas as partes da Índia por volta da meia-noite.

Devido ao eclipse lunar, o Somnath Mandir e todos os mandirs sob o Shri Somnath Trust suspenderão suas cerimônias regulares de puja em 28 de outubro, após o meio-dia aarti.

O eclipse será visível em uma vasta região que cobre o Oceano Pacífico Ocidental, Austrália, Ásia, Europa, África, leste da América do Sul, nordeste da América do Norte, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico Sul.

A fase umbral do eclipse começará às 01h05 IST do dia 29 de outubro e terminará às 02h24 IST. A duração do eclipse será de 1 hora e 19 minutos, com uma magnitude muito pequena de 0.126.

É importante notar que o próximo eclipse lunar visível na Índia ocorrerá em 07 de setembro de 2025 e será um eclipse lunar total. O eclipse lunar anterior visível na Índia ocorreu em 8 de novembro de 2022 e foi um eclipse total.

Um eclipse lunar ocorre em um dia de lua cheia, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e todos os três objetos se alinham. Um eclipse lunar total ocorre quando a lua inteira entra na sombra umbral da Terra, enquanto um eclipse lunar parcial ocorre quando apenas uma parte da lua cai sob a sombra da Terra.

