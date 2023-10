Eclipse parcial da Lua ocorrerá de 28 a 29 de outubro de 2023

Um evento celestial está programado para ocorrer de 28 a 29 de outubro de 2023, já que se espera que ocorra um eclipse parcial da lua. Este evento, também conhecido como eclipse lunar penumbral, acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de tal forma que a Terra projeta uma sombra na Lua, fazendo com que ela pareça mais escura.

Durante este eclipse, apenas uma parte da Lua será coberta pela sombra da Terra, resultando num escurecimento parcial do seu brilho habitual. É importante notar que este tipo de eclipse é diferente de um eclipse lunar total, onde a Lua fica completamente coberta pela sombra da Terra.

Espera-se que o eclipse parcial da Lua ocorra durante um período de várias horas, com o pico de visibilidade acontecendo no final da noite ou no início da manhã, dependendo do fuso horário do país. Na Índia, o eclipse está previsto para começar na noite de 28 de outubro e continuar até a madrugada de 29 de outubro.

Os observadores na Índia terão a oportunidade de testemunhar a Lua perder gradualmente o seu brilho à medida que entra na sombra da Terra. Este fenómeno é uma lembrança dos incríveis eventos celestes que ocorrem no nosso universo e apresenta uma oportunidade única para os observadores de estrelas e entusiastas da astronomia observarem e apreciarem as maravilhas do nosso sistema solar.

É importante tomar as devidas precauções ao observar o eclipse para proteger os olhos dos raios diretos do sol. Recomenda-se o uso de óculos para eclipse solar ou outros filtros solares aprovados para evitar qualquer dano potencial à sua visão.

Portanto, marque em sua agenda o fim de semana de 28 a 29 de outubro de 2023 e reserve um tempo para testemunhar a beleza hipnotizante de um eclipse parcial da lua. É uma oportunidade de se conectar com o mundo natural e maravilhar-se com as maravilhas inspiradoras que o nosso universo tem a oferecer.

Fontes:

– Educação na Índia | Últimas Notícias sobre Educação | Notícias Educacionais Globais | Notícias educacionais recentes (fonte)

– Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) (fonte)