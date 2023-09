Sonda Solar Parker da NASA observa poderosa ejeção de massa coronal

By

A Parker Solar Probe da NASA voou recentemente através de uma poderosa ejeção de massa coronal (CME) perto do Sol, fornecendo dados valiosos sobre como o plasma do Sol interage com a poeira interplanetária. Este CME é um dos mais intensos já registrados. Pela primeira vez, a sonda observou a interação entre CMEs e poeira interplanetária, lançando luz sobre um fenómeno que foi teorizado há duas décadas, mas nunca tinha sido observado antes.

A análise dos dados coletados pela sonda durante o sobrevôo foi publicada no The Astrophysical Journal. Os cientistas que estudaram o CME concluíram que ele limpou a poeira interplanetária até uma distância de cerca de 6 milhões de milhas do Sol. No entanto, o espaço que foi limpo logo se encheu de mais poeira interplanetária.

A câmera Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) da Parker Solar Probe forneceu uma visão do CME enquanto a espaçonave passava por ele. Inicialmente, a câmera capturou uma visão pacífica do espaço profundo, mas rapidamente ficou repleta de luz brilhante à medida que fragmentos de material passavam.

A Parker Solar Probe tem feito descobertas significativas desde o seu lançamento em 2018. Em 2021, fez o seu primeiro contacto direto com a coroa solar e tem estudado o vento solar. Nomeada em homenagem a Eugene Parker, que teorizou a existência do vento solar, a sonda completou o seu sexto sobrevoo por Vénus em agosto de 2022 e continuará a recolher novos conhecimentos sobre a dinâmica do Sol durante a sua missão em curso.

Fontes:

– Parker Solar Probe da NASA resolve um mistério de longa data sobre o Sol, NASA