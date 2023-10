Atitudes dos pais em relação à participação em pesquisas genômicas para crianças saudáveis

Um estudo recente explorou as atitudes dos pais em relação à participação dos seus filhos saudáveis ​​na investigação genómica e as suas expectativas quanto ao retorno dos resultados. A pesquisa teve como objetivo compreender a opinião de pais que participavam de uma rede de pesquisa de atenção primária e tinham filhos saudáveis. O estudo realizou entrevistas telefônicas semiestruturadas com 26 pais, analisando as transcrições tematicamente.

Três temas principais emergiram das entrevistas. O primeiro tema foi a reciprocidade, onde os pais expressaram uma preferência por receber resultados clinicamente acionáveis, com início na infância, como um gesto recíproco pela sua participação na pesquisa. Eles também esperavam ser contatados novamente ao longo do tempo para quaisquer informações ou atualizações adicionais. O segundo tema explorou os impactos posteriores dos testes genéticos. Os pais tinham esperanças de benefícios clínicos futuros para os seus filhos, mas também estavam preocupados com o risco de discriminação genética. Eles queriam garantir que a participação na investigação genómica não teria quaisquer consequências negativas para o futuro dos seus filhos.

O terceiro tema foi poder e capacitação. Alguns pais sentiram-se fortalecidos pela participação na investigação genómica, uma vez que lhes permitiu tomar medidas preventivas para os seus filhos e outros membros da família. Eles viram isso como uma oportunidade para tomar decisões informadas e potencialmente evitar potenciais riscos para a saúde. No entanto, outros pais hesitaram em limitar a autonomia dos seus filhos, participando em pesquisas que poderiam resultar na descoberta de condições médicas ou predisposições genéticas.

Compreender essas atitudes e expectativas pode ajudar a informar abordagens centradas nos participantes para a pesquisa genômica. Os investigadores podem considerar estas tensões ao conceber estudos para otimizar a tomada de decisões e a participação dos pais, maximizando ao mesmo tempo a utilidade dos resultados. Além disso, abordar as preocupações relacionadas com a discriminação genética e promover a autonomia na tomada de decisões pode aumentar ainda mais a vontade dos pais de se envolverem na investigação genómica com os seus filhos saudáveis.

Fontes:

Artigo original: Não fornecido