Parasitas manipulam formigas para escalar folhas de grama, descobrem cientistas

Cientistas do Departamento de Ciências Vegetais e Ambientais da Universidade de Copenhague fizeram uma descoberta fascinante sobre vermes hepáticos lancetados, um tipo de parasita. Esses vermes têm a notável capacidade de controlar formigas e fazê-las subir e descer nas folhas da grama, aumentando as chances de serem consumidos por animais maiores.

O ciclo de vida dos vermes hepáticos lancetados começa quando seus ovos são excretados pelas vacas e acabam na grama. Os caracóis ingerem esses ovos, onde se desenvolvem em larvas e se reproduzem assexuadamente. Os caracóis respondem à infestação formando cistos ao redor dos vermes, que são posteriormente expelidos como bolas de limo. Sem o conhecimento delas, as formigas consomem essas bolas de limo junto com as larvas do verme.

Uma vez dentro de uma formiga, as larvas migram para o estômago ou para o cérebro da formiga. Aqueles que chegam ao cérebro assumem o controle, ordenando que a formiga suba em uma folha de grama e se agarre a ela. Esse comportamento torna mais fácil para animais maiores ingerirem acidentalmente a formiga e seus parasitas. Dentro do hospedeiro final, os vermes amadurecem e põem ovos no fígado do hospedeiro, completando o ciclo.

Os investigadores que estudaram formigas infectadas nas florestas de Bidstrup, na Dinamarca, descobriram que a temperatura desempenhava um papel significativo no comportamento das formigas. Nos dias frios, as formigas permaneciam na grama, mas nos dias mais quentes, desciam. Esta observação sugere que os vermes manipulam predominantemente as formigas durante a noite e a manhã. As descobertas enfatizam a complexidade do comportamento dos parasitas e destacam a necessidade de mais pesquisas nesta área.

Embora seja raro, os humanos podem ocasionalmente ser infectados por esses parasitas. Nesses casos, o fígado e os ductos biliares podem sofrer danos. No entanto, é importante notar que os humanos não são o hospedeiro principal dos vermes hepáticos lancetados.

Fontes:

– Universidade de Copenhague, Departamento de Ciências Vegetais e Ambientais

– Revista de Ecologia Comportamental