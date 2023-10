Pangea Ultima: um futuro supercontinente que significa a ruína para os mamíferos

Prevê-se que um novo supercontinente, Pangea Ultima, se forme dentro de 250 milhões de anos. Esta configuração dos continentes causaria calor extremo e tornaria 92% da massa terrestre inabitável, levando potencialmente ao fim da vida dos mamíferos. A crosta terrestre é composta por sete grandes placas tectônicas que se deslocam constantemente, fazendo com que os continentes se movam. Pangea Ultima veria a Austrália avançar em direcção à China, as Américas aproximar-se de África, a África colidir com a Europa e a Arábia, e uma cadeia de montanhas formar-se no Sul da Europa e na Ásia. Este supercontinente seria cercado por um enorme Oceano Pacífico.

Uma nova investigação utilizando supercomputadores para modelar o clima de Pangea Ultima revela que as temperaturas ultrapassariam o limiar de sobrevivência dos mamíferos devido à libertação de CO2 dos vulcões, ao aumento da energia solar, aos efeitos da continentalidade e à presença de vastos desertos. Humanos e outros mamíferos teriam dificuldade para sobreviver devido ao calor extremo, à alta umidade e à incapacidade de liberar calor através do suor. As temperaturas de bulbo úmido acima de 35 graus, incluindo alta umidade, podem ser fatais em apenas seis horas.

Embora existam teorias alternativas sobre a forma do supercontinente, a maioria delas resultaria num clima semelhante ao Pangea Ultima. No entanto, alguns cientistas propõem uma teoria concorrente conhecida como Amasia, que seria mais hospitaleira. Esta teoria sugere que um supercontinente em latitudes mais altas teria temperaturas mais moderadas.

É importante considerar a disposição dos continentes de um planeta, e não apenas a sua distância do Sol, ao procurar exoplanetas que possam sustentar a vida humana. Compreender as placas tectónicas e o seu impacto no clima e na habitabilidade de um planeta é crucial na procura de mundos habitáveis.