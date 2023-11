Nova instalação de tratamento de trauma pediátrico será estabelecida na KGMU com a colaboração da AIIMS

A King George's Medical University (KGMU) de Lucknow está preparada para estabelecer um centro de atendimento a traumas pediátricos de última geração em colaboração com o renomado All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) em Bhopal. O principal objetivo desta instalação é melhorar o diagnóstico e o tratamento de casos de trauma pediátrico, uma vez que pode ser um desafio para as crianças comunicarem eficazmente as suas lesões.

Diretor do AIIMS, Bhopal, Professor Ajai Singh, destacou a necessidade de uma abordagem especializada para casos de trauma pediátrico devido à natureza única dessas lesões. Ao contrário dos adultos que podem fornecer informações detalhadas, as crianças podem ter dificuldade em articular a dor e a localização das lesões. O professor Singh enfatizou: “Uma criança pode continuar chorando até obter alívio”. Como resultado, o diagnóstico preciso e o tratamento rápido tornam-se cruciais nestes casos.

Para garantir o sucesso desta iniciativa, os médicos residentes da KGMU visitarão o AIIMS, Bhopal, para adquirir experiência no tratamento de emergências de trauma pediátrico. Ao observar os protocolos e procedimentos implementados na AIIMS, eles poderão aprender estratégias eficazes que podem ser incorporadas ao desenvolvimento do serviço de atendimento ao trauma pediátrico da KGMU.

Este esforço colaborativo entre KGMU e AIIMS, Bhopal, mostra a importância do compartilhamento de conhecimento e a importância do atendimento especializado para enfrentar os desafios únicos enfrentados em casos de trauma pediátrico. Ao melhorar as capacidades de diagnóstico e os resultados do tratamento, esta instalação terá, sem dúvida, um impacto positivo significativo na contribuição para o bem-estar das crianças que necessitam de cuidados de trauma.

