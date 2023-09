Um evento misterioso mudou o halo de matéria escura de nossa galáxia, mostra estudo

Um estudo recente sugere que uma enorme bolha de matéria escura invisível causou uma distorção significativa na forma da nossa galáxia. Embora os cientistas inicialmente acreditassem que a Via Láctea era um disco plano com dois braços espirais, medições feitas ao longo do século passado revelaram uma curvatura inexplicável. A deformação ocorre principalmente nas fronteiras da galáxia, onde certas regiões mergulham enquanto outras se alargam para cima, dando-lhe uma aparência de sombrero esmagado.

Simulações de computador realizadas por pesquisadores podem ter revelado a causa desse fenômeno. As simulações sugerem um evento misterioso que perturbou o alinhamento do halo invisível de matéria escura da nossa galáxia. O estudo, publicado na revista Nature Astronomy em 14 de setembro, demonstra evidências convincentes de que a nossa Galáxia está envolta num halo inclinado de matéria escura.

A matéria escura é um tipo indescritível de matéria que constitui aproximadamente 85% da matéria total do universo. Embora não interaja diretamente com a luz e permaneça invisível, seus efeitos gravitacionais podem ser observados. A matéria escura é responsável por acelerar as estrelas a velocidades extraordinárias à medida que orbitam os centros galácticos, distorcendo a luz estelar distante e moldando o halo galáctico da Via Láctea.

O halo galáctico refere-se a uma vasta esfera de estrelas que flutuam como folhas num lago de matéria escura, localizado além dos braços espirais da Via Láctea. Investigações recentes utilizando a sonda Gaia da Agência Espacial Europeia mostraram que as estrelas dentro do halo galáctico estão peculiarmente desalinhadas.

Numa tentativa de compreender as implicações de um halo estelar desequilibrado para o halo de matéria escura, os astrónomos usaram modelos computacionais para recriar uma jovem galáxia semelhante à Via Láctea. O modelo incluía um halo de matéria escura inclinado 25 graus em relação ao disco. Depois de simular a galáxia durante 5 mil milhões de anos, os investigadores descobriram que o seu modelo se assemelhava em grande medida à nossa própria galáxia.

A causa do desalinhamento do halo de matéria escura ainda não está clara. No entanto, as simulações realizadas pelos investigadores sugerem que é provavelmente o resultado de uma colisão massiva, envolvendo potencialmente outra galáxia em colisão com a nossa. Esta colisão pode ter feito com que o halo de matéria escura se inclinasse até 50 graus antes de descer lentamente até à sua elevação atual de 20 graus.

Fontes:

“Uma bolha gigantesca de matéria escura invisível distorceu a nossa galáxia”

“A matéria escura pode estar a acumular-se dentro de estrelas mortas – com consequências potencialmente explosivas”