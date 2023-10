OSIRIS-REx da NASA captura imagens do lançamento da cápsula de retorno em momento histórico

A sonda de asteróides OSIRIS-REx da NASA forneceu um vislumbre da história ao capturar fotos do lançamento de sua cápsula de retorno. A agência espacial divulgou as imagens no dia 3 de outubro, mostrando o momento em que a cápsula de retorno foi lançada da OSIRIS-REx e rumou em direção à Terra. As fotos revelam o sol no topo do quadro e uma fina “Terra crescente” na borda esquerda. Essas imagens foram combinadas em um GIF pela equipe da missão.

A cápsula de retorno, pesando 110 quilos, teve uma curta passagem pelo espaço antes de pousar com sucesso no deserto do norte de Utah, conforme planejado. Ele pousou sob pára-quedas aproximadamente quatro horas depois de ser descartado. Isto marcou o primeiro esforço de retorno de amostras de asteróides da NASA e foi considerado uma conquista significativa.

A cápsula continha materiais cruciais coletados pela OSIRIS-REx do asteroide próximo à Terra Bennu em outubro de 2020. A sujeira e o cascalho coletados no asteroide foram rapidamente transportados para o Johnson Space Center (JSC) em Houston. No JSC, o material fora da Terra está sendo processado, curado e armazenado.

A equipe da missão estima que a OSIRIS-REx retornou cerca de 8.8 onças (250 gramas) de material Bennu. No entanto, esta é apenas uma estimativa preliminar, e a quantidade exata será anunciada durante um evento de webcast em 11 de outubro. Espera-se que a amostra seja um recurso valioso para os cientistas estudarem nas próximas décadas.

Pesquisadores de todo o mundo analisarão meticulosamente os pedaços do asteróide para obter informações sobre os primeiros dias do sistema solar. Eles também investigarão o papel que rochas espaciais ricas em carbono, como Bennu, podem ter desempenhado no fornecimento dos blocos de construção da vida à Terra. Essas descobertas contribuirão para uma compreensão mais profunda das origens da vida no universo.

Fontes: Funcionários da NASA, NASA/Goddard/Universidade do Arizona/Lockheed Martin