A sonda OSIRIS-REx da NASA faz a correção final do curso antes de retornar a amostra de asteróide à Terra

A sonda OSIRIS-REx da NASA realizou com sucesso a sua última manobra de correção de trajetória, ficando um passo mais perto de entregar a sua amostra de asteroide à Terra no dia 24 de setembro. A sonda executou uma breve queima do motor no domingo, resultando em uma mudança de velocidade de 7 polegadas (17.8 centímetros) por minuto. Esta manobra ajustou o local de pouso da cápsula de amostra, movendo-a para o leste em quase 8 milhas (12.5 quilômetros) dentro da zona de pouso predeterminada no Campo de Teste e Treinamento de Utah do Departamento de Defesa.

Esta manobra de correção seguiu-se a uma manobra crucial de definição de curso em 10 de setembro, que visava libertar a cápsula de amostra em 24 de setembro a uma altitude de 63,000 milhas (102,000 km) acima da Terra. Atualmente, a sonda está a aproximadamente 1.8 milhões de km de distância da Terra e aproxima-se a uma velocidade de cerca de 2.8 km/h.

A missão OSIRIS-REx, lançada em setembro de 2016 com um orçamento de mil milhões de dólares, foi enviada para estudar o asteroide próximo da Terra Bennu. Após anos de observação, coletou com sucesso cerca de 1 onças (8.8 gramas) de material da superfície de Bennu em outubro de 250.

Após seu retorno à Terra, a amostra será entregue ao Johnson Space Center da NASA em Houston, onde será curada e armazenada. Alguns dos materiais dos asteróides serão distribuídos a cientistas de todo o mundo para estudar o início do sistema solar e o papel potencial de asteróides ricos em carbono como Bennu no surgimento da vida na Terra. Os cientistas acreditam que estes asteróides podem ter trazido compostos orgânicos, blocos de construção essenciais para a vida, para a Terra através de impactos antigos.

Enquanto a cápsula de retorno se dirige para a Terra, a nave espacial principal OSIRIS-REx continuará a sua missão. Seguirá em direção a outro asteróide potencialmente perigoso, Apophis, numa missão prolongada conhecida como OSIRIS-APEX, planeada para 2029.

– A sonda OSIRIS-REx da NASA faz a correção final do curso antes de devolver a amostra de asteróide à Terra