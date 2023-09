A missão OSIRIS-REx da NASA se aproxima da Terra com uma preciosa amostra de asteróide

By

A espaçonave OSIRIS-REx da NASA está se aproximando da Terra com sua valiosa carga de amostras de asteróides. Numa manobra crítica, a nave espacial disparou os seus propulsores de controlo de atitude, ajustando a sua velocidade em 0.5 km/h para garantir um retorno bem-sucedido. Sem esta pequena correção, a sonda e a sua carga de asteróides teriam falhado a Terra.

A missão OSIRIS-REx envolve a coleta de amostras de terra e cascalho do asteroide Bennu, que mede cerca de 1,650 pés de largura. A sonda recolheu aproximadamente 8.8 onças (250 gramas) de material durante a sua visita a Bennu em outubro de 2020. Estas amostras preciosas serão entregues à Terra numa cápsula na manhã de 24 de setembro.

Espera-se que a cápsula de retorno pouse em uma área específica medindo 36 milhas por 8.5 milhas no campo de testes e treinamento de Utah, a sudoeste de Salt Lake City. O pouso ocorrerá aproximadamente 13 minutos após o lançamento da cápsula, com a espaçonave seguindo velocidade e ângulo precisos.

As amostras coletadas de asteróides serão de imenso valor para cientistas de todo o mundo. Ao estudar estas amostras, os investigadores esperam obter informações sobre a formação e evolução do nosso sistema solar. Além disso, o material pode esclarecer o papel dos asteróides ricos em carbono como Bennu no fornecimento dos componentes necessários para a vida na Terra.

Atualmente, a espaçonave OSIRIS-REx está a cerca de 4 milhões de quilômetros de distância da Terra, viajando a uma velocidade de 14,000 km/h. A equipe da missão poderá realizar mais um disparo do propulsor no dia 17 de setembro, se julgar necessário. É importante ressaltar que apenas a cápsula de amostra retornará à Terra, enquanto a espaçonave continuará sua jornada em direção ao asteroide Apophis para uma missão prolongada, com chegada prevista para 2029.

