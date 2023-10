Compreendendo o comportamento dos elétrons em sais fundidos para reatores nucleares avançados

Pesquisadores do Laboratório Nacional Oak Ridge do Departamento de Energia e da Universidade de Iowa fizeram progressos significativos na compreensão de como os elétrons interagem com os sais fundidos em reatores nucleares avançados. Ao simular computacionalmente a introdução de um elétron em excesso no sal de cloreto de zinco fundido, os cientistas conseguiram identificar três estados que o elétron pode assumir.

No primeiro cenário, o elétron passa a fazer parte de um radical molecular composto por dois íons zinco. No segundo cenário, o elétron localiza-se em um único íon zinco. No terceiro cenário, o elétron é deslocalizado e espalhado difusamente por vários íons de sal. Estas descobertas são cruciais para prever o impacto da radiação no desempenho de reatores alimentados a sal.

Os reatores de sal fundido estão sendo considerados como um projeto potencial para futuras usinas nucleares. Portanto, compreender como os sais fundidos reagem à alta radiação é de extrema importância. Os pesquisadores tiveram como objetivo esclarecer o comportamento de um elétron em contato com os íons que constituem um sal fundido.

Embora o estudo não responda a todas as questões, ele fornece um ponto de partida crucial para investigações adicionais sobre a interação entre elétrons e sais fundidos. Os pesquisadores também acreditam que as três espécies identificadas formadas pelos elétrons no curto prazo poderiam potencialmente reagir para formar espécies mais complexas em períodos mais longos.

O estudo, intitulado “Os sais fundidos de alta temperatura são reativos com excesso de elétrons? Case of ZnCl2”, foi publicado no The Journal of Physical Chemistry B. Foi selecionado como Escolha dos Editores da ACS, indicando seu potencial para amplo interesse público.

Esta pesquisa foi conduzida como parte do Centro de Pesquisa de Fronteira Energética de Sais Fundidos em Ambientes Extremos (MSEE EFRC) do DOE liderado pelo Laboratório Nacional de Brookhaven. A equipe de pesquisa planeja continuar investigando os efeitos da radiação em outros sistemas salinos. Sua pesquisa computacional foi realizada em instalações de usuários do DOE, incluindo o Ambiente de Computação e Dados para Ciência no Laboratório Nacional de Oak Ridge e o Centro Nacional de Computação Científica de Pesquisa Energética no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley.

Compreender o comportamento dos elétrons em sais fundidos é crucial para o avanço dos reatores de sal fundido. Ajuda a garantir a segurança e a eficiência destes reatores, que são considerados uma opção promissora para a futura geração de energia nuclear.

Fontes:

– Lawrence Bernard, ORNL