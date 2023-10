A chuva de meteoros Orionidas atingirá o pico neste fim de semana, como assistir

By

A chuva de meteoros Orionidas, que é uma das chuvas de meteoros mais impressionantes do ano, deve atingir seu pico neste fim de semana, de acordo com a NASA. A chuva, criada a partir de detritos originados do cometa Halley, será visível nas primeiras horas da manhã, após a meia-noite horário do leste dos EUA, em 20 de outubro.

Para uma visualização ideal, a NASA sugere encontrar um local longe da poluição luminosa, como uma floresta. A melhor maneira de observar os meteoros é deitar-se com os pés voltados para sudeste. Pode levar até 30 minutos para que seus olhos se ajustem à escuridão, por isso é recomendável guardar lanternas e outros dispositivos com luzes fortes.

Os meteoros viajarão a uma velocidade estimada de 41 milhas por segundo, deixando para trás um rastro brilhante de detritos que pode ser visto por vários segundos a minutos. A NASA aconselha procurar explosões prolongadas de luz no céu.

Aqueles que não conseguem ver a chuva de meteoros devido ao mau tempo ou céus poluídos podem sintonizar a transmissão ao vivo da NASA no Marshall Space Flight Center em Huntsville, Alabama, começando às 10h (horário do leste dos EUA) do dia 20 de outubro.

O evento Orionid não é a única chuva de meteoros causada pelo cometa Halley. A chuva de meteoros Eta Aquarids, que atinge o pico no início de maio de cada ano, também é causada por detritos e poeira do cometa.

Além das Orionidas, espera-se que outras chuvas de meteoros atinjam o pico em novembro, incluindo as Táuridas do Sul e do Norte.

A chuva de meteoros Orionidas tem o nome da constelação de Órion, onde os meteoros podem ser vistos no céu. O cometa Halley, que retorna ao interior do sistema solar a cada 76 anos, lança poeira no espaço que eventualmente se torna a chuva de meteoros Orionidas.

O cometa Halley, conhecido por seu distinto rastro de fogo, foi documentado como uma rocha voadora e ardente no céu na tapeçaria de Bayeux, que retrata a Batalha de Hastings em 1066. O cometa é um dos objetos menos reflexivos do sistema solar, com apenas seu rastro flamejante é visível.

