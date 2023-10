A chuva de meteoros Orionídeos: um evento celestial espetacular

By

A chuva de meteoros Orionidas, descrita pela NASA como uma das mais belas chuvas do ano, deverá atingir o pico nos próximos dias. Conhecidos por seu brilho e velocidade, os meteoros das Orionidas viajam a impressionantes 148,000 milhas por hora ou 41 milhas por segundo. Alguns desses meteoros deixam para trás trens brilhantes feitos de destroços, aumentando o esplendor da exibição celestial.

Segundo a NASA, os meteoros serão enquadrados por algumas das estrelas mais brilhantes do céu noturno, proporcionando um cenário espetacular para os observadores. A chuva começou no dia 26 de setembro e vai até 22 de novembro, mas o pico está previsto para 21 de outubro. Durante este período, os espectadores em céus sem lua podem esperar ver cerca de 23 meteoros por hora.

A chuva de meteoros Orionídeos ocorre anualmente quando a Terra passa por uma área do espaço cheia de detritos do cometa Halley. Esses detritos, constituídos por partículas de poeira do cometa, são responsáveis ​​pelos raios de luz vistos como meteoros quando colidem com a atmosfera da Terra.

Para observar a chuva de meteoros Orionidas, é melhor encontrar um local longe de fontes de luz. Os olhos demoram aproximadamente 30 minutos para se adaptarem à escuridão, permitindo uma melhor visibilidade dos meteoros. No hemisfério norte, recomenda-se deitar-se de costas com os pés voltados para sudeste, enquanto no hemisfério sul é aconselhável apontar os pés para nordeste.

Localizar a constelação de Órion, da qual deriva o nome da chuva de meteoros, guiará os observadores até o ponto radiante no céu. No entanto, para uma vista mais espetacular, é melhor olhar a pelo menos 45 a 90 graus de distância de Orion, pois isso fará com que os meteoros pareçam mais longos e impressionantes.

Depois de outubro, os entusiastas da astronomia podem esperar a chuva de meteoros Leonidas em novembro. As Leônidas, causadas por detritos do cometa Tempel-Tuttle, se sobreporão brevemente às Orionidas antes de atingirem o pico em 18 de novembro.

A beleza das chuvas de meteoros reside na maravilha de testemunhar objetos celestes interagindo com a atmosfera da Terra. Serve como um lembrete da vastidão e magnificência do nosso universo. Então, marque em sua agenda e prepare-se para se surpreender com o esplendor da chuva de meteoros Orionidas!

Definições:

Chuva de meteoros Orionídeos: Uma chuva de meteoros anual que ocorre quando a Terra passa pela trilha de detritos deixada pelo cometa Halley.

Cometa Halley: Um famoso cometa periódico que leva aproximadamente 76 anos para orbitar o sol.

Ponto radiante: O ponto no céu de onde os meteoros de uma chuva de meteoros parecem se originar.

Fontes:

- NASA

– Sociedade Americana de Meteoros