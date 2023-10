Prepare-se para a chuva de meteoros Orionida

By

Os Skygazers terão uma surpresa este mês, quando a chuva anual de meteoros Orionid atingir seu pico. Este evento celestial, que produz até 25 meteoros por hora, deve deslumbrar os observadores das estrelas na noite de sábado e nas primeiras horas de domingo. As Orionidas são particularmente especiais porque os meteoros são na verdade fragmentos do Cometa Halley, conhecido como Cometa 1P/Halley.

O Cometa Halley é um cometa famoso que só pode ser visto da Terra a cada 75 a 76 anos. No entanto, a chuva de meteoros Orionídeos oferece uma oportunidade para as pessoas testemunharem anualmente um pedaço da história deste cometa. À medida que o cometa Halley orbita o Sol, ele deixa um rastro de detritos em seu caminho. Quando a Terra passa por esses detritos, ela entra em nossa atmosfera a velocidades incríveis.

Minjae Kim, pesquisador da Universidade de Warwick, explica que a chuva de meteoros Orionidas ocorre entre 2 de outubro e 7 de novembro, com seu pico acontecendo na noite de 20 para 22 de outubro. após as datas de pico. Esta chuva não é apenas conhecida pela sua beleza, mas também pela sua ligação ao cometa Halley.

Para testemunhar a chuva de meteoros Orionidas, tudo que você precisa é de um céu claro, paciência e um local longe da poluição luminosa. Os meteoros serão visíveis a olho nu em todas as partes do céu, tornando-se um evento globalmente visível. Esteja você no hemisfério norte ou sul, poderá desfrutar deste espetáculo celestial até 7 de novembro.

Então, se você perdeu o “evento único” de ver o cometa Halley, não se preocupe. A chuva de meteoros Orionidas oferece uma oportunidade única de testemunhar os destroços deixados por este famoso cometa e desfrutar da beleza do céu noturno.

Fontes:

– Nina Massey, correspondente científica da PA