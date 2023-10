A chuva de meteoros Orionídeos atingirá o pico em 21 de outubro: como vivenciá-la

A chuva de meteoros Orionidas, que está ocorrendo atualmente e continuará até 7 de novembro, atingirá em breve seu pico em 21 de outubro. Este evento celestial anual oferece uma exibição espetacular de estrelas cadentes iluminando o céu noturno. A chuva se origina dos restos do cometa Halley, um famoso cometa que orbita o Sol a cada 75-76 anos.

As origens da chuva de meteoros remontam aos pequenos fragmentos que se desprendem do cometa Halley enquanto ele viaja pelo espaço. Esses fragmentos formam um rastro de poeira e detritos de gelo, que eventualmente entra na atmosfera da Terra a uma velocidade surpreendente de cerca de 41 quilômetros por segundo. À medida que essas partículas colidem com a atmosfera da Terra, elas queimam devido ao atrito com o ar, criando os raios luminosos de luz que caracterizam as chuvas de meteoros.

O cometa Halley dá origem não a uma, mas a duas chuvas de meteoros anuais. Isto ocorre porque a órbita do cometa cruza estreitamente com a órbita da Terra em dois pontos diferentes. O primeiro ponto leva à chuva de meteoros Eta Aquáridas no início de maio, enquanto o segundo ponto ocorre agora, em meados de outubro, produzindo a chuva de meteoros Orionídeos.

Para testemunhar esta exibição deslumbrante, nenhum equipamento especial é necessário. A olho nu é suficiente para ver as estrelas cadentes. Um alinhamento celestial favorável este ano significa que a lua não interferirá na experiência de visualização durante as primeiras horas da madrugada. Para aqueles que residem nos hemisférios Norte e Sul, haverá muitas oportunidades de ver a chuva de meteoros.

Alguns lugares recomendados para desfrutar da chuva de meteoros Orionidas incluem Nova York, Miami, Los Angeles, Atlanta e norte da Califórnia. Espera-se que esses locais tenham condições de visualização favoráveis, com cobertura mínima de nuvens e poluição luminosa limitada.

Para otimizar a experiência de visualização, encontre uma área externa pouco iluminada, longe da iluminação pública e residencial. Oriente-se para sudeste (para quem está no Hemisfério Norte) ou nordeste (para quem está no Hemisfério Sul). São necessários aproximadamente 30 minutos olhando para o céu para que os olhos se ajustem e detectem meteoros. Para saborear plenamente a chuva de meteoros, é aconselhável evitar focar apenas no ponto radiante das Orionidas, a estrela Betelgeuse.

Portanto, marque em sua agenda o pico da chuva de meteoros Orionidas em 21 de outubro e prepare-se para um espetáculo celestial de tirar o fôlego que só a natureza pode proporcionar.

Definições:

– Chuva de meteoros: Eventos celestes caracterizados por uma abundância de meteoros que aparecem no céu noturno durante um período relativamente curto. Os meteoros, também conhecidos como “estrelas cadentes”, se materializam quando partículas de cometas ou asteróides entram na atmosfera da Terra e vaporizam devido ao atrito.

– Cometa Halley: Um famoso cometa que orbita o Sol a cada 75-76 anos. Dá origem a duas chuvas de meteoros anuais: a Eta Aquarids no início de maio e a chuva de meteoros Orionid em outubro.

