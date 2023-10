A chuva de meteoros Orionídeos: um espetáculo espetacular no céu noturno

O outono traz não apenas temperaturas mais amenas, mas também a oportunidade de testemunhar uma impressionante exibição de fogos de artifício da natureza – a Chuva de Meteoros Orionídeos. Originada do famoso cometa Halley, esta chuva de meteoros ilumina o céu noturno todo mês de outubro, cativando os observadores do céu em todo o Hemisfério Norte.

Embora o cometa Halley só seja visível para a Terra uma vez a cada 76 anos, temos o privilégio de passar pela poeira do cometa todos os anos entre setembro e novembro. Este fenômeno celestial produz a deslumbrante Chuva de Meteoros Orionídeos, em homenagem à constelação de Órion, que aparece como o ponto radiante desses meteoros.

Este ano, o pico de atividade da Chuva de Meteoros Orionídeos está previsto para 21 de outubro, oferecendo a melhor oportunidade para testemunhar a impressionante exibição. Esses meteoros são conhecidos por sua velocidade excepcional, atravessando nossa atmosfera a impressionantes 41 quilômetros por segundo. A velocidade absoluta das Orionidas muitas vezes resulta em faixas coloridas de luz conhecidas como “trens”, que podem ser observadas por vários segundos ou até minutos.

Além da velocidade, os Orionidas também são conhecidos por produzirem bolas de fogo, que são intensas explosões de luz. Apesar do pico de atividade ocorrer em 21 de outubro, os entusiastas do céu podem começar a observar as Orionidas depois da meia-noite no final de setembro, e a chuva pode ser vista até o final de novembro.

No entanto, as condições de visualização para o pico deste ano podem não ser ideais para todos. Espera-se que partes do Texas, Sudeste, Nordeste, Noroeste do Pacífico e Centro-Oeste tenham céu nublado, dificultando a visibilidade. Por outro lado, aqueles no sudoeste, nas planícies do sul, no meio do Atlântico e no centro e sul da Flórida têm uma previsão melhor, com menos nuvens obstruindo a visão.

Embora a Lua cheia de quase 40% na noite do pico possa roubar parte do espetáculo, os dias que antecedem 21 de outubro apresentam uma excelente oportunidade para avistar estrelas cadentes. A fina lua crescente em 18 e 19 de outubro proporcionará melhores condições de visualização.

Então, pegue um cobertor, encontre um local confortável sob o céu noturno e prepare-se para ficar hipnotizado pelo espetáculo cósmico que é a Chuva de Meteoros Orionídeos. Testemunhar essas exibições celestiais é um lembrete da vasta beleza e maravilha que existe além do nosso mundo.

Definições:

– Chuva de Meteoros: Um evento celestial onde numerosos meteoros (ou estrelas cadentes) parecem irradiar de um único ponto no céu.

– Cometa Halley: Um cometa periódico que orbita o Sol aproximadamente uma vez a cada 76 anos. É conhecido pela sua aparência distinta e foi visto pela última vez da Terra em 1986.

Fontes:

– NASA: Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço

– Clima FOX