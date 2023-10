Prepare-se para a chuva de meteoros Orionídeos neste fim de semana

Não perca a espetacular chuva de meteoros Orionidas que acontecerá neste fim de semana. A chuva deve atingir o pico às 8h (horário do leste dos EUA) no domingo, mas meteoros visíveis cruzarão o céu durante todo o fim de semana a uma taxa de 10 a 20 por hora. A melhor hora para avistar um meteoro será nas primeiras horas da manhã, quando o radiante, ou o ponto de onde os meteoros parecem se originar, está no seu ponto mais alto.

Para ter a melhor chance de avistar um meteoro, os especialistas sugerem sair de casa por pelo menos 10 a 20 minutos antes de observar as estrelas, para permitir que seus olhos se ajustem à pouca luz. Também é ideal encontrar um local longe da poluição luminosa com uma visão clara do céu escuro.

A chuva de meteoros Orionídeos é causada por detritos do cometa Halley, um dos cometas mais famosos. Embora o cometa não seja visível até 2061, ele deixa um rastro de detritos pelo qual a Terra passa todos os anos, resultando nas Orionidas. Os grãos de poeira do cometa viajam rapidamente e vaporizam quando entram na atmosfera, criando faixas brilhantes vistas como meteoros. Os Orionidas são conhecidos por seu brilho e movimento rápido.

Após o pico das Orionidas, ainda há cinco outras chuvas de meteoros para capturar este ano, incluindo as Tauridas do Sul, Tauridas do Norte, Leônidas, Geminidas e Ursidas. Além disso, restam três luas cheias em 2023 – a lua do Caçador, a lua do Castor e a lua Fria.

Este fim de semana é a oportunidade perfeita para testemunhar a beleza do universo e maravilhar-se com as maravilhas celestiais acima. Não perca a chuva de meteoros Orionidas, uma exibição deslumbrante que nos lembra as origens antigas do nosso sistema solar.

