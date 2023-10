Prepare-se para a espetacular chuva de meteoros Orionídeos neste fim de semana

By

Se você está procurando um espetáculo celestial deslumbrante, não se esqueça de olhar para cima neste fim de semana para vislumbrar a chuva de meteoros Orionidas. A chuva está programada para atingir o pico às 8h (horário do leste dos EUA) de domingo, mas meteoros visíveis podem ser vistos cruzando o céu durante todo o fim de semana, com uma taxa de 10 a 20 meteoros por hora. Este evento astronômico pode ser testemunhado de qualquer parte do mundo durante a noite.

Para maximizar suas chances de avistar um meteoro, é recomendável sair nas primeiras horas da manhã. O radiante, que é o ponto de onde os meteoros parecem se originar, atingirá seu ponto mais alto por volta das 2h da manhã em qualquer fuso horário. No entanto, a Dra. Ashley King, pesquisadora de ciências planetárias do Museu de História Natural de Londres, sugere que os meteoros começarão a aparecer assim que escurecer.

Um fator a considerar é a fase da lua durante este evento. Neste fim de semana, a lua estará em fase minguante e se porá perto da meia-noite. De acordo com a American Meteor Society, a luminosidade da lua pode interferir ligeiramente na visibilidade dos meteoros. King aconselha esperar a lua se pôr para condições ideais de visualização. Mesmo se você estiver em uma cidade com poluição luminosa, ainda poderá ver alguns meteoros com um pouco de paciência.

A chuva de meteoros Orionídeos ocorre anualmente à medida que a Terra passa pelos detritos deixados pelo cometa Halley. À medida que os fragmentos entram na atmosfera da Terra, eles criam raios de luz deslumbrantes no céu. Esta chuva de meteoros tem o nome da constelação de Órion, de onde os meteoros parecem irradiar.

Não perca esta oportunidade de presenciar a bela exibição de fogos de artifício da natureza. Encontre um local escuro longe das luzes da cidade, relaxe e aproveite o show fascinante criado pela chuva de meteoros Orionid.

