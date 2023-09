Compreendendo a transição do comportamento espontâneo para o intencional em bebês

Pesquisadores da Florida Atlantic University lançaram luz sobre o processo de transição dos bebês do comportamento espontâneo para o intencional. Através de um estudo centrado em bebés humanos, os cientistas descobriram que quando os bebés percebiam que as suas ações estavam a fazer com que um móbile se movesse, ficavam cada vez mais estimulados a mover-se, resultando num ciclo de feedback positivo.

O estudo envolveu amarrar os pés dos bebês a um móbile montado no berço. Cada movimento dos pés dos bebês fazia com que o móbile se movesse, o que por sua vez estimulava os bebês a se moverem ainda mais. Este feedback positivo destacou a relação de causa e efeito entre o bebê e o celular. Os pesquisadores observaram que o momento da realização, marcado por um aumento abrupto na taxa de movimento infantil, representou o “nascimento da agência”.

Ao medir os movimentos dos bebês e dos móbiles, os pesquisadores descobriram características dinâmicas e de coordenação deste momento. O estudo enquadrou a “agência” como uma propriedade emergente do acoplamento funcional do organismo e do ambiente. Sugeriu que a agência emerge através de um processo de auto-organização caracterizado tanto pelo movimento como pela quietude, fornecendo informações significativas às crianças à medida que exploram o mundo.

Scott Kelso, autor sênior do estudo, destacou que os bebês são capazes de fazer as coisas acontecerem intencionalmente por meio da dinâmica de coordenação do movimento e da quietude. O estudo também enfatizou que a descoberta impulsionada pela agência tem características observáveis, que foram identificadas através dos agrupamentos distintos no momento e no grau de explosões de atividade infantil detectadas.

Esta pesquisa contribui para a nossa compreensão do desenvolvimento inicial do comportamento intencional em humanos. Sugere que, desde tenra idade, as crianças são capazes de reconhecer os poderes causais dentro do seu ambiente e navegar pelo mundo com intencionalidade.

Fontes:

– Universidade Atlântica da Flórida

– O estudo publicado na revista Developmental Science