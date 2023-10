Tripulação da Expedição 70 conduz estudos de saúde espacial e ciências da terra na Estação Espacial Internacional

By

A tripulação da Expedição 70 da Estação Espacial Internacional (ISS) tem estado ocupada conduzindo vários estudos científicos e tarefas de manutenção. A ISS, uma grande nave espacial em órbita ao redor da Terra, serve como laboratório de pesquisa e porto espacial para colaboração internacional na exploração espacial. Tem sido continuamente ocupado desde 2000 por tripulações rotativas de astronautas e cosmonautas de todo o mundo.

Um dos estudos que está sendo realizado é a análise de DNA, que ajuda a manter as tripulações e as espaçonaves seguras e com menos dependência da Terra. A astronauta Jasmin Moghbeli usou um sequenciador de DNA portátil para identificar bactérias extraídas de amostras de água da estação. Este estudo tecnológico contribuirá para os planos da NASA para futuras missões à Lua, Marte e além.

Outro estudo envolve o uso de wearables para monitorar a saúde de um astronauta. O astronauta Moghbeli usou um colete Bio-Monitor e uma bandana para uma sessão de 48 horas para testar sua capacidade de monitorar a saúde, interferindo minimamente nas atividades diárias.

O comandante Andreas Mogensen, da Agência Espacial Europeia (ESA), trabalhou dentro da cúpula, testando a capacidade de uma câmera avançada de observar as tempestades da Terra e sua atividade elétrica. Os dados coletados podem melhorar o conhecimento atmosférico e levar a futuras aplicações espaciais.

Verificações de rotina e tarefas de manutenção também foram realizadas. Por exemplo, a engenheira de vôo da NASA, Loral O'Hara, fotografou equipamentos de emergência, verificou sua pressão arterial e desinstalou componentes de um traje espacial. O astronauta Satoshi Furukawa da JAXA substituiu os filtros dentro do Life Science Glovebox e trocou os cassetes de amostras dentro do Laboratório de Ciência de Materiais.

A tripulação também está se preparando para uma caminhada no espaço, marcada para 2h10, horário de verão do leste. Os cosmonautas Oleg Kononenko e Nikolai conduzirão a caminhada espacial, que envolve diversas tarefas fora da ISS.

Esses estudos e tarefas em andamento contribuem para a nossa compreensão da saúde espacial, das ciências da Terra e da manutenção da Estação Espacial Internacional.

Fontes:

– Estação Espacial Internacional (ISS): NASA

–DNA: Britannica

– Marte: NASA

– ESA: Agência Espacial Europeia

– JAXA: Agência de Exploração Aeroespacial do Japão

– EDT: TimeandDate.com