Onde ver a chuva de meteoros Orionidas em Ontário neste fim de semana

Neste fim de semana, os residentes de Ontário terão a oportunidade de testemunhar a impressionante Chuva de Meteoros Orionídeos. Para aqueles que estão se perguntando qual é o melhor lugar para ver este evento celestial em Ontário, não procure mais, o Parque Nacional Pukaskwa. OnlineCasinos classificou recentemente o Parque Nacional Pukaskwa como um dos principais parques nacionais do Canadá para testemunhar o pico da chuva de meteoros.

A Chuva de Meteoros Orionidas, conhecida como “uma das mais belas chuvas do ano”, atingirá seu pico no sábado, 21 de outubro. OnlineCasinos analisou fatores como qualidade do céu, poluição luminosa e popularidade no Instagram para determinar os melhores parques nacionais no Canadá para observar as estrelas. O Parque Nacional Pukaskwa, em Ontário, garantiu o 7º lugar entre 10 parques, com uma impressionante pontuação geral de observação de estrelas de 8.31.

Situado às margens do Lago Superior, o Parque Nacional Pukaskwa é um paraíso de biodiversidade para a vida selvagem. Sua natureza remota e poluição luminosa mínima criam as condições perfeitas para observar estrelas cadentes. O parque oferece vistas deslumbrantes e céu limpo, tornando-o um local ideal para observar a Chuva de Meteoros Orionidas.

A NASA descreve os meteoros Orionidas como brilhantes e velozes. Durante seu pico, a chuva de meteoros produzirá cerca de 15 a 20 estrelas cadentes a cada hora. Recomenda-se visitar o Parque Nacional Pukaskwa durante o anoitecer deste fim de semana para testemunhar este espetáculo astronômico.

Além do Parque Nacional Pukaskwa, o ranking também incluiu outros parques nacionais no Canadá que são ideais para observar as estrelas. Estes incluem o Parque Nacional Banff, o Parque Nacional Glacier, o Parque Nacional Jasper, o Parque Nacional Yoho e muito mais.

Agora armado com o conhecimento do melhor lugar para ver a Chuva de Meteoros Orionídeos em Ontário, é hora de reunir seus companheiros de observação de estrelas e embarcar em uma jornada notável sob o céu noturno.

Fontes:

– Classificação de Cassinos Online

- NASA