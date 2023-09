Antiga estrutura de madeira, estimada em mais de 475,000 anos, descoberta na África

Os investigadores descobriram o que parece ser a estrutura de madeira mais antiga conhecida do mundo, nas margens do rio Kalambo, na Zâmbia e na Tanzânia. Esta estrutura, estimada em mais de 475,000 mil anos, é anterior ao surgimento dos humanos modernos. A disposição dos troncos foi feita moldando dois troncos com ferramentas afiadas de pedra e pode ter servido de passarela ou plataforma para os ancestrais humanos que viveram na área.

Marcas nas toras indicam que foram cortadas, picadas e raspadas com diversas ferramentas de pedra encontradas no local. Um tronco de salgueiro repousa sobre outro tronco, preso por um grande entalhe em forma de U invertido. O professor Larry Barham, arqueólogo-chefe da Universidade de Liverpool, acredita que a estrutura poderia ter sido parte de uma passarela, a fundação de uma plataforma ou mesmo um local de armazenamento ou abrigo.

Os itens de madeira descobertos no local foram datados de pelo menos 476,000 mil anos, muito antes do surgimento do Homo sapiens. É provável que o Homo heidelbergensis, um precursor dos humanos modernos, tenha criado esta estrutura. A descoberta é significativa porque a madeira raramente sobrevive durante períodos tão longos, mas os sedimentos alagados nas Cataratas de Kalambo ajudaram a preservar a madeira.

Além da estrutura de toras, foram encontrados outros itens de madeira, incluindo uma vara de escavação, uma cunha, um galho partido que pode ter feito parte de uma armadilha e uma tora cortada nas duas extremidades. Estas descobertas sugerem que os primeiros humanos utilizavam materiais em grande escala, como pedra e madeira, para moldar e transformar o seu ambiente.

Os investigadores planeiam continuar as escavações no local e esperam trabalhar com o governo da Zâmbia para que as Cataratas de Kalambo sejam reconhecidas como Património Mundial da UNESCO. A Dra. Sonia Harmand, da Stony Brook University, descreveu a descoberta como inovadora, enfatizando seu valor para aumentar nossa compreensão do uso de materiais orgânicos durante a evolução humana inicial.

