Arte Temática Paleontológica: Uma Colaboração de Habilidades Humanas e Tecnológicas

By

A arte com tema paleontológico está evoluindo para uma colaboração entre artistas humanos e ferramentas digitais. Os artistas paleo tradicionais que criam arte sem a ajuda da tecnologia estão se tornando raros na área. Um desses artistas, Jan Vriesen, é especializado na criação de cenários pré-históricos para exposições em museus e trabalhou com instituições como o Museu de Natureza e Ciência de Denver e o Museu Americano de História Natural.

Apesar de ter 81 anos, Vriesen continua a cumprir encomendas para quem aprecia o seu talento para imaginar o passado distante. Ele colabora com geólogos e paleontólogos para criar cenas pintadas à mão que dão vida a paisagens antigas. Recentemente, Vriesen completou um par de pinturas retratando uma famosa pedreira de fósseis como era há 150 milhões de anos, e uma cena da Formação Jurassic Morrison como era provavelmente há 145 milhões de anos.

Essas pinturas foram encomendadas pelo geólogo Bob Raynolds, que queria presenteá-las à organização sem fins lucrativos Friends of Dinosaur Ridge. As pinturas mostram as paisagens antigas que inspiraram os esforços de preservação da organização, que visa proteger sítios fósseis e oferecer programas educacionais para o público.

As novas pinturas serão expostas no Dinosaur Ridge Discovery Center, permitindo aos visitantes imaginar como era a área quando era habitada por dinossauros. Dinosaur Ridge, adquirido pela Jefferson County Open Space em 1973, é designado como Marco Natural Nacional da Área Fóssil de Morrison.

Jan Vriesen é um artista canadense que agora mora em Minnesota com sua esposa e animais de estimação. Sua incursão na arte paleo começou na década de 1970, quando assumiu um projeto no Royal British Columbia Museum. Desde então, ele ganhou reconhecimento na área.

Embora Vriesen prefira métodos artísticos tradicionais, ele reconhece a influência da tecnologia em sua área. Ele brinca sobre ser um “Neandertal” quando se trata de trabalho com computadores, mas entende que as habilidades digitais são cada vez mais valorizadas na indústria.

No geral, a arte temática da paleontologia está a tornar-se uma colaboração entre a criatividade humana e as ferramentas digitais, permitindo que artistas como Jan Vriesen dêem vida ao passado distante com o seu talento e imaginação.

Fontes:

– Amigos de Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Centro de Descoberta Dinosaur Ridge