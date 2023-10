Como o antigo mito grego de Prometeu reflete nossa realidade moderna

Prometeu, o Titã que roubou o fogo dos deuses e o presenteou à humanidade, há muito serve como símbolo de progresso e perigo. Do ponto de vista da mitologia, ele é visto como um emancipador, rebelando-se contra a tirania de Zeus pelo bem da humanidade. No entanto, no nosso mundo moderno, Prometeu está assumindo um significado diferente.

A Revolução Industrial marcou um ponto de viragem em que o poder do fogo e da tecnologia se tornou uma fonte de glória e de desastre. O romance “Frankenstein”, de Mary Shelley, com o subtítulo “O Prometeu Moderno”, destacou a arrogância e o idealismo do criador do monstro. Neste contexto, Prometheus representa a nossa capacidade de autodestruição e os perigos do excesso tecnológico.

Nos últimos anos, Prometheus experimentou um ressurgimento da cultura popular, refletindo a nossa ambivalência em relação à tecnologia e às suas consequências. O filme “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, traça um paralelo entre o castigo sofrido pelo mítico Prometeu e J. Robert Oppenheimer, muitas vezes considerado o pai da bomba atômica. A analogia é explorada mais detalhadamente na peça de teatro “Prometheus Firebringer”, de Annie Dorsen, que tece uma história de advertência sobre a nossa dependência da inteligência artificial.

O romance “O Maníaco” de Benjamín Labatut investiga a vida de John von Neumann, um pioneiro da inteligência artificial e da teoria dos jogos, que também é comparado a Prometheus. O livro de Labatut, classificado como ficção, tenta criar uma nova mitologia para o mundo moderno, recorrendo a pessoas reais e às suas ideias.

Tanto Oppenheimer quanto von Neumann, que trabalharam juntos durante o Projeto Manhattan, representam a convergência do gênio e a possibilidade da aniquilação humana. O seu trabalho sobre a teoria quântica e a bomba atómica demonstra como a abstração se torna uma realidade tangível com consequências catastróficas.

Embora o poder destrutivo destas tecnologias seja evidente, o drama intelectual reside na forma como estes conceitos abstratos se tornam manifestações concretas. O papel de Oppenheimer no desenvolvimento da bomba atômica serve como prova de conceito para a teoria quântica. Sua punição, assim como a do mítico Prometeu, não vem dos deuses, mas dos destinatários de seu presente.

A história de Prometheus ressoa com a nossa realidade atual, à medida que a nossa crescente dependência da tecnologia traz progresso e perigo. As escolhas que fazemos na nossa busca de conhecimento e poder podem ter consequências de longo alcance. O mito de Prometeu serve como um conto de advertência, lembrando-nos de considerar as implicações éticas das nossas ações e o potencial de autodestruição.

