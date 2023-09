Corpos Estrangeiros: Explorando Pandemias e Vacinas ao Longo da História

No último livro de Simon Schama, “Corpos Estrangeiros”, ele investiga o mundo das pandemias do passado e do presente, destacando as lições que aprendemos, bem como aquelas que ainda precisamos de compreender. O livro concentra-se principalmente na vida e obra de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, um cientista que desenvolveu vacinas caseiras para combater a cólera e a peste bubônica no final do século XIX e início do século XX.

A escrita de Schama leva os leitores a uma viagem cativante pela vida de Haffkine, desde suas primeiras experiências defendendo sua comunidade contra os pogroms russos até seu treinamento no prestigiado Instituto Pasteur, na França. Foi a vacina de Haffkine que o trouxe à Índia em 1893, onde testemunhou o seu notável sucesso no combate à cólera. Mais tarde, alcançaria um triunfo ainda maior com uma vacina para erradicar a peste bubónica.

O autor descreve com detalhes fascinantes o processo meticuloso que Haffkine usou para criar a vacina contra a peste, desde a extração de fluidos até a cultura do bacilo em caldo de cabra. Apesar das contribuições significativas de Haffkine para a saúde pública na Índia, as autoridades coloniais britânicas acabaram por se cansar dele. Eles confiaram em medidas mais agressivas, como a destruição de aldeias e o despejo de nativos, que muitas vezes se revelaram ineficazes. O sucesso de um estrangeiro como Haffkine foi um golpe para o seu orgulho, levando à sua eventual saída da Índia.

Embora Schama inclua algumas excursões tangenciais e histórias adicionais, sua admiração por Haffkine transparece. O livro termina com uma nota de apoio a Anthony Fauci e uma reflexão surpreendente sobre o papel do sangue azul do caranguejo-ferradura na produção de vacinas.

O trabalho de Schama levanta questões importantes sobre o poder da ciência no combate às pandemias e o papel dos humanos na sua própria destruição. Apesar dos nossos avanços, o autor argumenta que são as nossas próprias ações, como as armas nucleares e as alterações climáticas, que representam uma ameaça maior para a humanidade.

“Foreign Bodies” serve como um testemunho da notável vida e conquistas de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Através desta biografia, Simon Schama destaca o imenso impacto que os cientistas individuais podem ter face às crises globais de saúde.

