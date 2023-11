Uma nova era de observação da Terra: NASA e ISRO unem-se para a missão NISAR

A NASA e a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) revelaram sua inovadora missão conjunta de satélite conhecida como NISAR, com lançamento previsto para 2024. Esta missão marca um marco significativo na colaboração internacional, à medida que ambas as agências se unem para explorar as mudanças climáticas e os efeitos das desastres naturais em nosso planeta.

NISAR, abreviação de missão NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, visa fornecer uma compreensão abrangente do ciclo global do carbono da Terra e sua intrincada relação com as mudanças climáticas. Utilizando tecnologia de radar de ponta, o satélite operará em duas frequências diferentes, banda L e banda S, permitindo-lhe recolher medições precisas e detalhes intrincados sobre o nosso ambiente.

Um dos principais objetivos da missão NISAR é estudar o impacto dos desastres naturais na superfície da Terra e no meio ambiente. Ao observar e analisar estes eventos, os cientistas esperam obter informações valiosas sobre como moldam o nosso planeta e afetam os ecossistemas. Este conhecimento será vital no desenvolvimento de estratégias para a mitigação e gestão de desastres à escala global.

Além dos desastres naturais, o NISAR também se concentrará na questão mais ampla das alterações climáticas. Ao monitorizar vários indicadores, tais como mudanças na cobertura de gelo, taxas de desflorestação e alterações nos níveis do mar, o satélite contribuirá para uma compreensão mais abrangente do nosso clima em rápida mudança. Estes dados não só ajudarão na investigação científica, mas também ajudarão os decisores políticos a tomar decisões informadas para mitigar os efeitos adversos das alterações climáticas.

