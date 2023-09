O Equinócio e a Aurora Boreal: uma exibição espetacular

O equinócio, que cai em 23 de setembro, pode proporcionar uma chance melhor do que o normal de testemunhar a visão inspiradora da aurora boreal, também conhecida como aurora boreal. O campo magnético da Terra e a inclinação do planeta naquele momento criam condições favoráveis ​​para a ocorrência deste espetáculo de luz natural. Embora nunca haja uma garantia definitiva de ver a aurora boreal, o equinócio aumenta a probabilidade, em vez de garanti-la.

De acordo com David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, os melhores locais na Irlanda para vislumbrar a aurora boreal são a costa norte da Irlanda do Norte e Mayo. Estas áreas são ideais devido às suas vistas desobstruídas sobre o Oceano Atlântico, juntamente com a poluição luminosa mínima das cidades e vilas. No entanto, se o céu estiver limpo, a aurora boreal pode ser visível de qualquer parte do país.

O fenômeno da aurora boreal começa depois que explosões solares, ou erupções no Sol, liberam bilhões de toneladas de radiação no espaço. Aproximadamente dois dias após a ocorrência dessas explosões solares, as partículas atômicas atingiram a atmosfera da Terra. Algumas dessas partículas ficam presas no campo magnético da Terra e são atraídas para os pólos Norte e Sul. Quando essas partículas colidem com os átomos e moléculas da atmosfera, elas criam as cores vibrantes associadas às luzes do norte.

Para vivenciar plenamente a aurora, é essencial estar longe das luzes artificiais. Morar em uma vila ou cidade oferecerá apenas uma visão das principais exibições. O sol passa por ciclos de atividade a cada 11 anos e seu pico está previsto para 2025, tornando os próximos anos particularmente oportunos para ver a aurora boreal.

A Astronomy Ireland oferece um serviço de alerta de aurora, publicando previsões todas as tardes sobre as condições do céu para a noite seguinte, incluindo a possibilidade de ver a aurora. As luzes podem ser observadas em vários momentos durante a noite, às vezes durante várias horas e às vezes apenas por um breve período.

Embora o céu nublado possa dificultar a experiência de visualização, as partículas do sol atingem a atmosfera bem acima das nuvens. Portanto, quando há céu limpo, as luzes do norte podem ser visíveis em toda a sua glória.