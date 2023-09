Cientistas no Japão observam isótopos de oxigênio superpesados

Cientistas no Japão fizeram uma descoberta significativa ao observar pela primeira vez os isótopos superpesados ​​​​de oxigênio oxigênio-27 (27O) e oxigênio-28 (28O). A equipe do Instituto de Tecnologia de Tóquio e do RIKEN descobriu que o isótopo do oxigênio-28, que se pensava ser especialmente estável, não era uma “mágica dupla” como se acreditava anteriormente. A descoberta contribuirá para melhorar a nossa compreensão da estrutura nuclear e poderá ter implicações para a física das estrelas de neutrões.

Quando os físicos nucleares falam sobre números mágicos, estão se referindo a uma situação em que os núcleons de um átomo (prótons e nêutrons) estão dispostos de uma forma que torna seu núcleo incomumente estável. É altamente improvável que átomos com números específicos de prótons ou nêutrons, como 2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126, sofram perdas de energia devido ao decaimento radioativo.

O conceito de número mágico pode ser explicado usando o modelo de concha nuclear. Os núcleos podem ser considerados cascas de múltiplas camadas, semelhantes às camadas de uma cebola, com cada casca tendo um certo número de “assentos” para nêutrons ou prótons. Quando uma camada está cheia de nêutrons ou prótons ela é considerada “fechada”. No caso do oxigênio-16 (16O), que tem oito prótons e oito nêutrons, a primeira camada é preenchida com dois nêutrons e a segunda camada é preenchida com seis nêutrons, tornando-o um núcleo “duplamente mágico”.

O isótopo oxigênio-28 era candidato ao duplo status mágico, pois possui oito prótons e 20 nêutrons, com os 20 nêutrons distribuídos em três camadas. No entanto, os pesquisadores descobriram que a lacuna de energia entre os dois orbitais finais da camada de nêutrons era fraca, permitindo a mistura entre as duas camadas. Esta erosão da casca não é comum e foi inesperada para 28O.

A descoberta da falta de “magia dupla” no oxigênio-28 é um desenvolvimento importante para a teoria nuclear. Isso melhorará nossa compreensão de isótopos com grandes proporções de nêutrons para prótons e ajudará a avaliar interações nucleares desconhecidas, como forças de três nêutrons. Estas descobertas podem ter implicações para o estudo das propriedades das estrelas de nêutrons.

Fontes:

– Artigo da natureza

– Fábrica de feixes de isótopos radioativos RIKEN