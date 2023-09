O papel de uma nova célula-tronco na craniossinostose: uma descoberta inovadora

Pesquisadores da Weill Cornell Medicine identificaram um tipo até então desconhecido de célula-tronco formadora de osso que leva à craniossinostose, a fusão prematura do crânio em bebês. A craniossinostose ocorre em cerca de um em cada 2,500 bebês e pode impedir o desenvolvimento do cérebro se não for tratada cirurgicamente. Este estudo inovador, publicado na Nature, lança luz sobre a proliferação anormal de um tipo específico de células-tronco chamadas células-tronco DDR2+.

A equipe de pesquisadores examinou camundongos com uma mutação comum associada à craniossinostose humana e descobriu que essa mutação desencadeia a proliferação anormal de células-tronco DDR2+, resultando na fusão prematura do crânio. Esta descoberta abre novas possibilidades para o tratamento da craniossinostose, visando e inibindo esta atividade anormal das células-tronco.

Para investigar a ligação entre as células estaminais formadoras de osso e a craniossinostose, os investigadores projetaram ratos nos quais as células estaminais CTSK+, anteriormente ligadas à craniossinostose, não tinham um dos genes responsáveis ​​pela sua função. Contrariamente às suas expectativas, estas mutações não activaram as células estaminais da calvária para fundir as placas do crânio; em vez disso, levaram ao esgotamento dessas células-tronco nas suturas. A gravidade da fusão correlacionou-se com a depleção destas células estaminais CTSK+.

O coautor sênior, Dr. Matt Greenblatt, enfatiza o potencial desta descoberta ao afirmar: “Agora podemos começar a pensar no tratamento da craniossinostose não apenas com cirurgia, mas também bloqueando essa atividade anormal das células-tronco”. O estudo levanta a possibilidade de desenvolver novos tratamentos que abordem a causa raiz da craniossinostose, proporcionando esperança para crianças e famílias afetadas por esta condição.

Num estudo relacionado publicado na Nature em 2018, a mesma equipa de investigação identificou um tipo diferente de células estaminais formadoras de osso chamadas células estaminais CTSK+. Esta descoberta anterior levou a uma investigação mais aprofundada sobre o papel destas células estaminais na causa da craniossinostose. Este estudo recente baseia-se nos resultados de pesquisas anteriores, aprofundando a nossa compreensão dos mecanismos complexos subjacentes a esta condição.

No geral, este avanço na compreensão da craniossinostose abre caminho para o desenvolvimento de terapias específicas que poderiam potencialmente revolucionar o tratamento desta condição e melhorar os resultados para os bebés afetados.

Fontes:

– Natureza: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian: [link não fornecido]