O papel das células-tronco anormais na craniossinostose

Craniossinostose é uma condição que envolve a fusão prematura da parte superior do crânio em bebês. Isso pode levar ao desenvolvimento anormal do cérebro se não for tratado. Pesquisadores da Weill Cornell Medicine conduziram um estudo pré-clínico para compreender melhor as causas subjacentes da craniossinostose.

O estudo, publicado na revista Nature, concentrou-se em uma das mutações genéticas mais comuns associadas à craniossinostose. Os pesquisadores descobriram que essa mutação induz a proliferação anormal de um tipo até então desconhecido de células-tronco formadoras de osso, chamadas células-tronco DDR2+. Essas células contribuem para a fusão prematura do crânio.

Anteriormente, os pesquisadores haviam descoberto outro tipo de célula-tronco formadora de osso, conhecida como células-tronco CTSK+, na parte superior do crânio. Eles suspeitaram que essas células desempenhavam um papel na craniossinostose. No entanto, neste estudo, os investigadores descobriram que a mutação genética associada à craniossinostose levou ao esgotamento das células estaminais CTSK+, em vez da sua activação. Isto os levou a investigar o papel das células-tronco DDR2+.

Outras experiências e análises revelaram que as células estaminais DDR2+ são responsáveis ​​por conduzir a fusão anormal da sutura. Estas células estaminais proliferam de forma anormal quando as células estaminais CTSK+, que normalmente suprimem a sua produção, morrem devido à mutação genética.

Os pesquisadores também examinaram amostras de tecido humano de cirurgias de craniossinostose e encontraram células-tronco DDR2+ e CTSK+ semelhantes. Isto destaca a relevância clínica de suas descobertas em camundongos.

Com base nas suas descobertas, os investigadores sugerem que a supressão da proliferação de células estaminais DDR2+ pode ser um tratamento potencial para a craniossinostose. As células-tronco CTSK+ conseguem essa supressão secretando uma proteína fator de crescimento chamada IGF-1. Os pesquisadores especulam que imitar esses métodos poderia ajudar a prevenir a fusão anormal do crânio.

O estudo abre novas possibilidades para o tratamento da craniossinostose, reduzindo potencialmente a necessidade de múltiplas cirurgias. Pesquisas futuras se concentrarão na identificação de outros tipos de células-tronco formadoras de osso no crânio e na compreensão adicional da complexidade dessa condição.

Fontes:

– https://weill.cornell.edu/

– Estudo publicado na Nature, 2020