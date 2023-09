Uma terapia promissora para mitigar a perda óssea no espaço e na Terra

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), desenvolveram uma terapia que se mostra promissora na redução da perda óssea causada por viagens espaciais de longa duração, bem como na degeneração músculo-esquelética na Terra. A microgravidade, vivida pelos astronautas no espaço, causa perda óssea a uma taxa 12 vezes maior do que na Terra, representando uma ameaça à saúde do esqueleto. A equipe da UCLA investigou se a entrega sistêmica da molécula semelhante a NELL-1 (NELL-1) poderia ajudar a mitigar essa perda óssea.

NELL-1 é uma proteína crucial para o desenvolvimento ósseo e manutenção da densidade. Os investigadores aumentaram o potencial terapêutico da NELL-1, prolongando a sua semi-vida e criando uma molécula “inteligente” que visa especificamente os tecidos ósseos sem causar efeitos adversos. As descobertas, publicadas na revista 'npj Microgravity', mostraram que a nova molécula, conhecida como BP-NELL-PEG, demonstrou especificidade superior para o tecido ósseo sem causar efeitos adversos observáveis.

De acordo com Chia Soo, da UCLA, estas descobertas são uma enorme promessa para o futuro da exploração espacial, bem como para o combate à perda óssea e à deterioração músculo-esquelética na Terra. Kang Ting, do Instituto Forsyth, acrescentou que o BP-NELL-PEG pode ser uma ferramenta promissora quando o treinamento de resistência convencional não é viável devido a lesões ou outros fatores.

Para testar a terapia em condições espaciais reais, os pesquisadores realizaram um estudo utilizando ratos. Metade dos ratos passou nove semanas em microgravidade para simular viagens espaciais de longa duração. A outra metade foi trazida de volta à Terra após 4.5 semanas. Ambos os grupos foram tratados com BP-NELL-PEG ou com uma substância controle. Os resultados mostraram que os ratos tratados com BP-NELL-PEG tiveram um aumento significativo na formação óssea. Além disso, não houve efeitos adversos aparentes à saúde observados tanto nos camundongos tratados no espaço quanto nos ratos tratados na Terra.

Esta terapia não só tem potencial para futuras missões espaciais, mas também oferece um tratamento potencial para pacientes que sofrem de osteoporose extrema e outras doenças relacionadas com os ossos na Terra. Mais estudos em humanos são necessários para confirmar estes resultados e explorar completamente os benefícios terapêuticos do BP-NELL-PEG.

Fontes:

– Universidade da Califórnia, Los Angeles

– Instituto Forsyth

– Microgravidade npj