Os fósseis de transição desaparecidos no Pré-cambriano: mais evidências contra a evolução darwiniana

O aparecimento abrupto de diversos filos animais durante a Explosão Cambriana há muito representa um desafio para a evolução darwiniana. De acordo com esta teoria, novidades biológicas complexas deveriam ter surgido gradualmente ao longo do tempo, com numerosas formas intermediárias. No entanto, nenhum fóssil de transição foi encontrado nos estratos pré-cambrianos tardios que precederam a Explosão Cambriana. O período Ediacarano, que abrange o final do Pré-cambriano, contém macrofósseis complexos, mas a sua relação com os filos animais do Cambriano posterior permanece controversa.

O próprio Charles Darwin reconheceu isto como uma grave objecção à sua teoria, notando a falta de registos dos vastos períodos primordiais anteriores ao estrato Cambriano. A explicação mais comum para esta ausência é a incompletude do registo fóssil, sugerindo que os ancestrais dos animais devem ter existido, mas não foram facilmente preservados devido ao seu pequeno tamanho e corpos moles. No entanto, esta hipótese de artefato foi refutada por descobertas recentes de localidades fósseis ediacaranas que poderiam ter permitido a preservação de pequenos precursores de animais de corpo mole. Em vez disso, estas localidades produziram apenas algas fósseis e alguns organismos problemáticos.

Um estudo recente publicado na Trends in Ecology and Evolution acrescenta mais evidências contra a hipótese do artefato. Paleontólogos liderados por Derek Briggs compararam os processos de fossilização e a geologia dos estratos pré-cambrianos e cambrianos e encontraram uma completa ausência de animais nas camadas pré-cambrianas adequadas para preservação. Eles sugerem uma restrição máxima suave sobre a antiguidade animal há 789 milhões de anos. As condições do tipo Burgess Shale, que foram propostas como o ambiente propício à preservação precoce dos animais, não foram associadas a biotas fósseis que datam de 789 milhões de anos atrás ou mais.

Os autores do estudo sugerem que uma lacuna criogeniana em biotas excepcionalmente preservadas pode explicar o aparecimento abrupto de animais mais tarde. No entanto, esta interpretação parece ignorar evidências conflitantes, incluindo a ausência de metazoários ou animais bilaterais incontroversos durante este período. Além disso, outros estudos colocaram a restrição máxima para os primeiros animais numa idade ainda mais jovem, mais perto do início do Cambriano.

Estas descobertas desafiam os pressupostos gradualistas da evolução darwiniana e contradizem a datação sugerida pelos estudos do relógio molecular. É importante que os biólogos evolucionistas reconheçam e resolvam as discrepâncias significativas entre os dados empíricos e as previsões centrais da sua teoria.