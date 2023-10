Uma viagem ao asteróide 16 Psyche: explorando o nascimento do sistema solar

Uma fotografia astronômica recente chamou a atenção de cientistas e entusiastas do espaço. A imagem mostra uma pequena coleção de cascalho contida num recipiente de metal, mas o que a torna extraordinária é que esse cascalho se origina de um asteroide. Sendo remanescentes de material primordial do nascimento do Sistema Solar, esta amostra possui um valor científico significativo. Agora, uma nova nave espacial está a embarcar numa missão para explorar outro asteróide, conhecido como 16 Psyche, que consiste principalmente em ferro e metais relacionados.

A formação do Sistema Solar foi um processo dramático e complexo. Partículas de poeira dentro da nuvem que deu origem ao Sol e aos planetas começaram a se unir, formando pedaços. Às vezes, esses pedaços cresciam aderindo a outros pedaços, mas colisões em alta velocidade também faziam com que eles se quebrassem em cascalho e poeira. Colisões ocasionais envolviam corpos maiores, como quando a Terra estava em formação e foi atingida por um objeto do tamanho de Marte. Os destroços desta colisão levaram à criação da Terra e da Lua.

Quando o material colidiu com um corpo celeste em crescimento, a enorme quantidade de energia gerada liberou grandes quantidades de calor. Isto resultou numa esfera de rocha derretida, que arrefeceu gradualmente ao longo de milhares de milhões de anos. Até hoje, o núcleo da Terra permanece quente e parcialmente derretido. Parte desse calor tem origem na formação do planeta, enquanto o restante vem da decomposição de elementos radioativos. A poeira que moldou os planetas consistia em vários minerais rochosos, gelo, ferro, níquel e metais relacionados, juntamente com vestígios de elementos pesados, inclusive radioativos.

A presença de ferro e seus parentes nas nuvens de poeira cósmica é uma consequência da produção de energia nas estrelas. Esses elementos são o ponto final das reações de fusão nas estrelas, que requerem uma imensa quantidade de energia para produzir qualquer coisa além delas. Conseqüentemente, quando as estrelas entram em colapso e explodem, elas liberam ferro e outros elementos pesados ​​no universo. Este processo resulta na formação de elementos mais pesados ​​como ouro, prata, chumbo e vários isótopos radioativos.

À medida que um novo planeta se forma, a mistura de materiais fundidos não se combina facilmente. Minerais mais leves, como o silício e o alumínio, sobem à superfície do planeta, enquanto o ferro, o magnésio e os metais relacionados mais pesados ​​afundam no meio. No caso de uma colisão destrutiva com outro planeta, é possível que o núcleo metálico sobreviva e se torne um asteroide. Tal asteróide consistiria principalmente de níquel e ferro, juntamente com pequenas quantidades de outros elementos pesados.

Existem duas razões significativas pelas quais estudar um asteroide de níquel/ferro como o 16 Psyche é de interesse. Em primeiro lugar, fornece uma amostra acessível do núcleo inacessível da Terra, oferecendo informações valiosas sobre a formação do nosso mundo e de outros planetas rochosos. Em segundo lugar, à medida que os humanos se aventuram a estabelecer bases na Lua e noutros corpos celestes, ter recursos essenciais prontamente disponíveis torna-se crucial. Embora a água esteja amplamente disponível no espaço, materiais de construção como o aço são pesados ​​e difíceis de transportar da Terra. Portanto, encontrar estes recursos no local simplificaria significativamente futuras missões espaciais e reduziria custos.

Ao investigar a composição e as características de asteroides como o 16 Psyche, os cientistas estão desvendando os segredos do nascimento do Sistema Solar e abrindo caminho para futuros esforços de exploração espacial e colonização.

Fontes:

– Ken Tapping, astrônomo do Dominion Radio Astrophysical Observatory em Penticton.