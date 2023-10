Novo satélite de observação da Terra captura imagens detalhadas das temperaturas da superfície

Um novo satélite de observação da Terra capturou as primeiras imagens que fornecem detalhes sem precedentes sobre como as temperaturas mudam na superfície do planeta. O satélite, denominado HOTSAT-1, foi desenvolvido e operado pela SatVu, uma empresa com sede em Londres.

As imagens tiradas pelo HOTSAT-1 mostram diferenças de temperatura em Las Vegas e Chicago com resolução de 33 pés (10 metros). A câmera do satélite é ainda capaz de capturar pequenas sequências de vídeo. Uma das imagens divulgadas inclui a assinatura térmica de uma locomotiva viajando na principal linha ferroviária de Chicago.

Outro conjunto de imagens revela a pegada térmica detalhada dos incêndios florestais nos Territórios do Noroeste do Canadá. A alta resolução fornecida pelo HOTSAT-1 pode ajudar os bombeiros a monitorar o avanço das frentes de incêndio perto de áreas povoadas.

A qualidade da imagem do HOTSAT-1 superou as expectativas da empresa, de acordo com Tobias Reinicke, diretor técnico e cofundador da SatVu. Missões anteriores de imagens térmicas, como o Landsat da NASA e os satélites European Sentinel, apenas coletaram dados em resoluções grosseiras que variam de 100 a 1,000 metros (330 a 3,300 pés). HOTSAT-1 é a primeira missão comercial que captura dados térmicos com resolução inferior a 10 metros (33 pés).

As diferenças de temperatura de alta resolução observadas pelo HOTSAT-1 podem fornecer informações valiosas para planejadores urbanos. Compreender como o calor escapa dos edifícios, condutas e fábricas pode ajudá-los a conceber infraestruturas mais eficientes em termos energéticos para mitigar as alterações climáticas.

Embora os satélites normalmente observem a superfície da Terra na luz visível, o HOTSAT-1 detecta calor (luz infravermelha) no espectro térmico. Detectar calor do espaço é mais desafiador devido ao maior comprimento de onda do sinal. No entanto, a tecnologia de obturador lento do HOTSAT-1 permite imagens mais nítidas e detalhadas.

O HOTSAT-1 foi lançado em órbita em junho e segue uma órbita polar que lhe permite capturar imagens de todos os pontos da Terra aproximadamente à mesma hora todos os dias. A SatVu planeja lançar um segundo satélite em cerca de um ano e pretende construir uma constelação de oito a 10 satélites. Esta constelação fornecerá aos cientistas, planejadores urbanos e outros usuários um monitoramento detalhado das mudanças diárias de temperatura na superfície da Terra.

