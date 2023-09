Descoberta na Austrália Ocidental pode levar a novos depósitos de diamantes rosa

By

Pesquisadores que estudam o depósito de diamantes Argyle, na Austrália Ocidental, fizeram uma descoberta significativa que poderia revelar novos depósitos de diamantes rosa muito procurados, de acordo com um estudo publicado na revista Nature Communications. A mina de diamantes Argyle, hoje fechada, era a fonte de 90% das pedras preciosas coloridas do mundo. Diamantes rosa da mais alta qualidade podem valer dezenas de milhões de dólares.

Usando lasers para analisar minerais e rochas extraídas do depósito Argyle, os investigadores descobriram que o local onde os diamantes rosa foram formados está associado à dissolução de um antigo supercontinente chamado Nuna, que ocorreu há aproximadamente 1.3 mil milhões de anos. A área onde a mina está localizada sofreu um estiramento durante esta ruptura, criando lacunas na crosta terrestre que permitiram que o magma viajasse para a superfície, trazendo consigo os diamantes rosa.

Tradicionalmente, os depósitos de diamantes são encontrados em rochas vulcânicas no meio dos continentes antigos. No entanto, para que os diamantes exibam a cor rosa ou vermelha, eles devem sofrer forças intensas provenientes da colisão de placas tectônicas, que alteram suas estruturas cristalinas. A colisão da Austrália Ocidental e do Norte da Austrália há cerca de 1.8 mil milhões de anos resultou na transformação de diamantes incolores em diamantes rosa nas profundezas da crosta terrestre.

A equipa de investigação descobriu que os depósitos de Argyle têm 1.3 mil milhões de anos, indicando que se formaram durante a dissolução do supercontinente Nuna. O estudo sugere que as junções dos antigos continentes, formadas durante a dissolução dos supercontinentes, podem desempenhar um papel crucial na formação de depósitos de diamantes rosa. Esta descoberta poderá orientar os esforços de exploração na procura de novos vulcões contendo diamantes cor-de-rosa, levando potencialmente à descoberta de depósitos semelhantes na Austrália e noutras partes do mundo.

Resumindo, os pesquisadores que estudam o depósito de diamantes Argyle, na Austrália Ocidental, identificaram as condições geológicas necessárias para a formação de diamantes rosa. A dissolução do antigo supercontinente Nuna criou lacunas na crosta terrestre, permitindo que o magma transportasse diamantes rosa para a superfície. A descoberta sugere que as conjunturas dos antigos continentes podem ser a chave para encontrar novos depósitos de diamantes rosa.